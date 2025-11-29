https://ria.ru/20251129/aeroporty-2058568280.html
В аэропортах Волгограда и Краснодара сняли ограничения на полеты
В аэропортах Волгограда и Краснодара сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда и Краснодара сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 29.11.2025
