В аэропортах Волгограда и Краснодара ввели временные ограничения
В аэропортах Волгограда и Краснодара ввели временные ограничения - РИА Новости, 29.11.2025
В аэропортах Волгограда и Краснодара ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда и Краснодара, сообщила Росавиация. РИА Новости, 29.11.2025
