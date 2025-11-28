Рейтинг@Mail.ru
Зеленский пожертвовал Ермаком, чтобы не провоцировать ЕС, считает Мирошник
19:07 28.11.2025 (обновлено: 19:13 28.11.2025)
Зеленский пожертвовал Ермаком, чтобы не провоцировать ЕС, считает Мирошник
Владимир Зеленский пожертвовал главой своего офиса Андреем Ермаком, пока цепочки доказательств не дотянулись до него самого и пока он не превратился в... РИА Новости, 28.11.2025
дело миндича
Зеленский пожертвовал Ермаком, чтобы не провоцировать ЕС, считает Мирошник

Мирошник: Зеленский пожертвовал Ермаком, чтобы не стать нерукопожатным для ЕС

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский пожертвовал главой своего офиса Андреем Ермаком, пока цепочки доказательств не дотянулись до него самого и пока он не превратился в нерукопожатного для Европы, которая сейчас принимает решение о выделении колоссальных сумм Киеву, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Зеленский решил моментально рубить концы и сдавать ближайших соратников, пока цепочка доказательств его коррупционных деяний не дотянулась до него. Все прекрасно понимают, что Зеленский является центром коррупционной системы, которая была выстроена в рамках киевского режима. Но чтобы отсрочить время, когда к нему придут, Зеленский решил пожертвовать даже своим ближайшим соратником", - сказал Мирошник агентству.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В телефоне Ермака есть данные для 170 новых уголовных дел, заявили в Раде
Вчера, 16:25
По его оценке, сам факт моментального решения лишь подтверждает, что в отношении Ермака у НАБУ и у следователей достаточное количество доказательств для того, чтобы не просто его посадить на скамью подсудимых, но и протянуть "цепочки" еще выше.
"Точно, что они приведут к Зеленскому, но сейчас он готов отбрасывать всех, сдавать всех, только бы остаться на плаву, потому что это в данном случае просто вопрос его личного выживания. Поэтому, не задумываясь, Зеленский пожертвовал Ермаком, пытаясь хоть как-то сохранить свое реноме и не превратиться в нерукопожатного для своих же европейских партнеров, которые именно сейчас принимают решение о выделении колоссальных сумм средств на поддержание коррумпированного киевского режима", - резюмировал Мирошник.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Глава офиса Зеленского подал в отставку из-за коррупционного скандала
Вчера, 18:29
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
