МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский пожертвовал главой своего офиса Андреем Ермаком, пока цепочки доказательств не дотянулись до него самого и пока он не превратился в нерукопожатного для Европы, которая сейчас принимает решение о выделении колоссальных сумм Киеву, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Зеленский решил моментально рубить концы и сдавать ближайших соратников, пока цепочка доказательств его коррупционных деяний не дотянулась до него. Все прекрасно понимают, что Зеленский является центром коррупционной системы, которая была выстроена в рамках киевского режима. Но чтобы отсрочить время, когда к нему придут, Зеленский решил пожертвовать даже своим ближайшим соратником", - сказал Мирошник агентству.
"Точно, что они приведут к Зеленскому, но сейчас он готов отбрасывать всех, сдавать всех, только бы остаться на плаву, потому что это в данном случае просто вопрос его личного выживания. Поэтому, не задумываясь, Зеленский пожертвовал Ермаком, пытаясь хоть как-то сохранить свое реноме и не превратиться в нерукопожатного для своих же европейских партнеров, которые именно сейчас принимают решение о выделении колоссальных сумм средств на поддержание коррумпированного киевского режима", - резюмировал Мирошник.