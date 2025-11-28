https://ria.ru/20251128/zelenskij-2058474174.html
Зеленский подписал указ об увольнении Ермака
Зеленский подписал указ об увольнении Ермака - РИА Новости, 28.11.2025
Зеленский подписал указ об увольнении Ермака
Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы его офиса Андрея Ермака, свидетельствуют данные с сайта Зеленского. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T18:52:00+03:00
2025-11-28T18:52:00+03:00
2025-11-28T19:33:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
андрей ермак
дело миндича
украина
