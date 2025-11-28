Депутата "Яблока" оштрафовали за пост фотографией Навального*

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Калининский районный суд оштрафовал депутата Заксобрания Петербурга заместителя руководителя фракции "Яблоко" Ольгу Штанникову за пост с фотографией Алексея Навального* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) на 1,5 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов города.

Ранее сообщалось, что протокол был составлен из-за поста Штанниковой на своей странице "ВКонтакте", сделанного в 2013 году, где к публикации была прикреплена фотография Навального*.