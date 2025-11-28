Рейтинг@Mail.ru
Депутата "Яблока" оштрафовали за пост фотографией Навального* - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:24 28.11.2025 (обновлено: 08:46 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/zaksobranie-2058247014.html
Депутата "Яблока" оштрафовали за пост фотографией Навального*
Депутата "Яблока" оштрафовали за пост фотографией Навального* - РИА Новости, 28.11.2025
Депутата "Яблока" оштрафовали за пост фотографией Навального*
Калининский районный суд оштрафовал депутата Заксобрания Петербурга заместителя руководителя фракции "Яблоко" Ольгу Штанникову за пост с фотографией Алексея... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T08:24:00+03:00
2025-11-28T08:46:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
яблоко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg
https://ria.ru/20230628/shtraf-1880817046.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_5:0:512:380_1920x0_80_0_0_d4bc1f8db0acff09b2ae6247ac7d890e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, яблоко
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Яблоко
Депутата "Яблока" оштрафовали за пост фотографией Навального*

Депутата "Яблока" Штанникову оштрафовали за пост с Навальным

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Калининский районный суд оштрафовал депутата Заксобрания Петербурга заместителя руководителя фракции "Яблоко" Ольгу Штанникову за пост с фотографией Алексея Навального* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) на 1,5 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов города.
"Калининский районный суд Петербурга рассмотрел административный протокол по ч. 1 ст. 20.3 (публичная демонстрация экстремистской символики - прим. ред.) КоАП РФ в отношении Ольги Штанниковой. Ей назначен штраф в размере 1,5 тысячи рублей", - сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что протокол был составлен из-за поста Штанниковой на своей странице "ВКонтакте", сделанного в 2013 году, где к публикации была прикреплена фотография Навального*.
Пресс-служба "Яблока" проинформировала, что защита Штанниковой обжалует решение в вышестоящем суде.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Новосибирского депутата оштрафовали за фиктивное трудоустройство помощницы
28 июня 2023, 06:34
* Внесен в список террористов и экстремистов
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияЯблоко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала