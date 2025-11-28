https://ria.ru/20251128/zaksobranie-2058247014.html
Депутата "Яблока" оштрафовали за пост фотографией Навального*
Депутата "Яблока" оштрафовали за пост фотографией Навального* - РИА Новости, 28.11.2025
Депутата "Яблока" оштрафовали за пост фотографией Навального*
Калининский районный суд оштрафовал депутата Заксобрания Петербурга заместителя руководителя фракции "Яблоко" Ольгу Штанникову за пост с фотографией Алексея... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T08:24:00+03:00
2025-11-28T08:24:00+03:00
2025-11-28T08:46:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
яблоко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg
https://ria.ru/20230628/shtraf-1880817046.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_5:0:512:380_1920x0_80_0_0_d4bc1f8db0acff09b2ae6247ac7d890e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, яблоко
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Яблоко
Депутата "Яблока" оштрафовали за пост фотографией Навального*
Депутата "Яблока" Штанникову оштрафовали за пост с Навальным
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Калининский районный суд оштрафовал депутата Заксобрания Петербурга заместителя руководителя фракции "Яблоко" Ольгу Штанникову за пост с фотографией Алексея Навального* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) на 1,5 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов города.
"Калининский районный суд Петербурга
рассмотрел административный протокол по ч. 1 ст. 20.3 (публичная демонстрация экстремистской символики - прим. ред.) КоАП РФ
в отношении Ольги Штанниковой. Ей назначен штраф в размере 1,5 тысячи рублей", - сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что протокол был составлен из-за поста Штанниковой на своей странице "ВКонтакте", сделанного в 2013 году, где к публикации была прикреплена фотография Навального*.
Пресс-служба "Яблока
" проинформировала, что защита Штанниковой обжалует решение в вышестоящем суде.
* Внесен в список террористов и экстремистов