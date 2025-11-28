ВККС разрешила возбудить дело против судьи Голиковой

По версии следствия, занимавший тогда пост председателя суда Валерий Тарасов предложил Голиковой за взятку принять решение о наложении ареста на имущество и удовлетворить иск. Как сказано в оглашенных на заседании материалах, он получил 3 миллиона рублей, из которых 2,5 передал судье, а 500 тысяч рублей оставил себе.