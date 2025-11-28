Рейтинг@Mail.ru
ВККС разрешила возбудить дело против судьи Голиковой - РИА Новости, 28.11.2025
12:03 28.11.2025
ВККС разрешила возбудить дело против судьи Голиковой
Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) разрешила возбудить против судьи Смольнинского суда Санкт-Петербурга в отставке Каринэ Голиковой дело о... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T12:03:00+03:00
2025-11-28T12:03:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
курган
александр бастрыкин
валерий козлов
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
курган
происшествия, санкт-петербург, курган, александр бастрыкин, валерий козлов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Курган, Александр Бастрыкин, Валерий Козлов, Следственный комитет России (СК РФ)
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаседание Высшей квалификационной коллегии судей РФ
Заседание Высшей квалификационной коллегии судей РФ - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Заседание Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) разрешила возбудить против судьи Смольнинского суда Санкт-Петербурга в отставке Каринэ Голиковой дело о взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости.
"Дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Смольнинского суда Санкт-Петербурга в отставке Голиковой Каринэ Артуровны по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации", - огласил решение глава ВККС Николай Тимошин.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
ВККС разрешила завести дело на судью из Мордовии
11:02
С соответствующей просьбой в квалифколлегию обратился председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Санкция статьи составляет до 15 лет колонии.
По версии следствия, занимавший тогда пост председателя суда Валерий Тарасов предложил Голиковой за взятку принять решение о наложении ареста на имущество и удовлетворить иск. Как сказано в оглашенных на заседании материалах, он получил 3 миллиона рублей, из которых 2,5 передал судье, а 500 тысяч рублей оставил себе.
ВККС в пятницу также разрешила возбудить дело о посредничество во взяточничестве против Тарасова.
Всего на этой неделе ВККС рассмотрела просьбы СК о возбуждении дел против шести судей.
Помимо этого, квалифколлегия разрешила арестовать судью из Кургана Валерия Козлова, который, по версии следствия, способствовал незаконному освобождению члена уральской преступной группировки "Локомотив".
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
ВККС прекратила отставку судьи Чернова из Краснодара
Вчера, 15:59
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургКурганАлександр БастрыкинВалерий КозловСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
