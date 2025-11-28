https://ria.ru/20251128/vkks-2058298397.html
ВККС разрешила возбудить дело против судьи Голиковой
ВККС разрешила возбудить дело против судьи Голиковой
ВККС разрешила возбудить дело против судьи Голиковой
Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) разрешила возбудить против судьи Смольнинского суда Санкт-Петербурга в отставке Каринэ Голиковой дело о...
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) разрешила возбудить против судьи Смольнинского суда Санкт-Петербурга в отставке Каринэ Голиковой дело о взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости.
"Дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Смольнинского суда Санкт-Петербурга
в отставке Голиковой Каринэ Артуровны по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации", - огласил решение глава ВККС Николай Тимошин.
С соответствующей просьбой в квалифколлегию обратился председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин
. Санкция статьи составляет до 15 лет колонии.
По версии следствия, занимавший тогда пост председателя суда Валерий Тарасов предложил Голиковой за взятку принять решение о наложении ареста на имущество и удовлетворить иск. Как сказано в оглашенных на заседании материалах, он получил 3 миллиона рублей, из которых 2,5 передал судье, а 500 тысяч рублей оставил себе.
ВККС в пятницу также разрешила возбудить дело о посредничество во взяточничестве против Тарасова.
Всего на этой неделе ВККС рассмотрела просьбы СК
о возбуждении дел против шести судей.
Помимо этого, квалифколлегия разрешила арестовать судью из Кургана Валерия Козлова
, который, по версии следствия, способствовал незаконному освобождению члена уральской преступной группировки "Локомотив".