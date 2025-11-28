Венгрия готова стать площадкой для переговоров по Украине, заявил Орбан

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Венгрия готова предоставить площадку для обсуждения урегулирования украинского кризиса, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
"Наша сегодняшняя встреча дает возможность подтвердить, что Венгрия готова обеспечить площадку для таких переговоров. Мы готовы оказывать содействовать успешному завершению этого процесса", - сказал он в начале встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи глав двух государств, которая может пройти в Будапеште.
Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.