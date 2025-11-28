Валиева приступила к постановке соревновательных программ, сообщил источник

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости, Влад Жуков. Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Камила Валиева приступила к подготовке программ, с которыми планирует вернуться к соревнованиям, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.