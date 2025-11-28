https://ria.ru/20251128/valieva-2058363292.html
Валиева приступила к постановке соревновательных программ, сообщил источник
Валиева приступила к постановке соревновательных программ, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Валиева приступила к постановке соревновательных программ, сообщил источник
Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Камила Валиева приступила к подготовке программ, с которыми планирует вернуться к соревнованиям, сообщил РИА... РИА Новости Спорт, 28.11.2025
2025-11-28T14:55:00+03:00
2025-11-28T14:55:00+03:00
2025-11-28T14:55:00+03:00
фигурное катание
спорт
камила валиева
татьяна навка
светлана соколовская
спортивный арбитражный суд (cas)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911951389_0:79:3363:1971_1920x0_80_0_0_0ac46ce17ba9bffc571380f4a60b6c1f.jpg
/20251126/figurnoe-2057836620.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911951389_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_1e20efef666dbebd81d947276dd575c0.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, камила валиева, татьяна навка, светлана соколовская, спортивный арбитражный суд (cas)
Фигурное катание, Спорт, Камила Валиева, Татьяна Навка, Светлана Соколовская, Спортивный арбитражный суд (CAS)
Валиева приступила к постановке соревновательных программ, сообщил источник
Валиева начала готовить соревновательные программы