Валиева приступила к постановке соревновательных программ, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Фигурное катание
 
14:55 28.11.2025
Валиева приступила к постановке соревновательных программ, сообщил источник
фигурное катание
спорт
камила валиева
татьяна навка
светлана соколовская
спортивный арбитражный суд (cas)
спорт, камила валиева, татьяна навка, светлана соколовская, спортивный арбитражный суд (cas)
Фигурное катание, Спорт, Камила Валиева, Татьяна Навка, Светлана Соколовская, Спортивный арбитражный суд (CAS)
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости, Влад Жуков. Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Камила Валиева приступила к подготовке программ, с которыми планирует вернуться к соревнованиям, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что 19-летняя фигуристка приняла решение вернуться в спорт в школе олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской.
Спортивный арбитражный суд (CAS) в январе 2024 года дисквалифицировал выигравшую в составе сборной России Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Выступать на соревнованиях спортсменка сможет после 25 декабря.
Фигурное катаниеСпортКамила ВалиеваТатьяна НавкаСветлана СоколовскаяСпортивный арбитражный суд (CAS)
 
