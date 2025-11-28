В Белоруссии считают, что Европа участвует в коррупционных схемах Украины

МИНСК, 27 ноя - РИА Новости. Европа сама участвует в коррупционных схемах на Украине, поэтому заинтересована в продолжении конфликта, выразил мнение в беседе с РИА Новости зампред комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента, лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич.
Владимир Зеленский в пятницу подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Ермака. Ранее Зеленский сообщил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке.
"Для них (европейцев - ред.) это (масштабная коррупция на Украине - ред.) не открытие. Европа, она сама заинтересована в этой коррупции, потому что вся война на Украине - это деньги. Зарабатывает не только киевская верхушка, а зарабатывают еще чиновники европейские, которые эту помощь распределяют, то есть это все система воровства", - сказал агентству Гайдукевич.
Парламентарий считает, что после отставки Ермака коррупции на Украине меньше не станет.
"Вся власть Киева, она вся коррумпирована. Вся Украина коррумпирована. Все коррумпировано", - уверен Гайдукевич.
Депутат полагает, что большие коррупционные скандалы связаны с разборками между двумя группировками на Украине, поддерживающими, соответственно, интересы Европы и США.
"Вот те, кто под Европой, они против мира. Те, кто под США, они, вот как (президент США Дональд) Трамп говорит, так и делают. Вот и вся борьба", - объяснил Гайдукевич свое видение ситуации.
Отвечая на вопрос, к какой из этих группировок относился Ермак, лидер Либерально-демократической партии подчеркнул, что экс-глава администрации Зеленского был против мира.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.