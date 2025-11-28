В Белоруссии считают, что Европа участвует в коррупционных схемах Украины

МИНСК, 27 ноя - РИА Новости. Европа сама участвует в коррупционных схемах на Украине, поэтому заинтересована в продолжении конфликта, выразил мнение в беседе с РИА Новости зампред комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента, лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич.

Владимир Зеленский в пятницу подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Ермака . Ранее Зеленский сообщил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине , написал заявление об отставке.

"Для них (европейцев - ред.) это (масштабная коррупция на Украине - ред.) не открытие. Европа , она сама заинтересована в этой коррупции, потому что вся война на Украине - это деньги. Зарабатывает не только киевская верхушка, а зарабатывают еще чиновники европейские, которые эту помощь распределяют, то есть это все система воровства", - сказал агентству Гайдукевич

Парламентарий считает, что после отставки Ермака коррупции на Украине меньше не станет.

"Вся власть Киева , она вся коррумпирована. Вся Украина коррумпирована. Все коррумпировано", - уверен Гайдукевич.

Депутат полагает, что большие коррупционные скандалы связаны с разборками между двумя группировками на Украине, поддерживающими, соответственно, интересы Европы и США

"Вот те, кто под Европой, они против мира. Те, кто под США, они, вот как (президент США Дональд) Трамп говорит, так и делают. Вот и вся борьба", - объяснил Гайдукевич свое видение ситуации.

Отвечая на вопрос, к какой из этих группировок относился Ермак, лидер Либерально-демократической партии подчеркнул, что экс-глава администрации Зеленского был против мира.

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу , который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.