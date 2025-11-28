https://ria.ru/20251128/ukraina-2058484815.html
На Украине хотят уволить вице-премьера по вопросам восстановления
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в пятницу сообщил, что на Украине намерены уволить вице-премьера по вопросам восстановления Алексея Кулебу. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T19:40:00+03:00
2025-11-28T19:40:00+03:00
2025-11-28T19:42:00+03:00
в мире
украина
алексей кулеба
владимир зеленский
андрей ермак
верховная рада украины
дело миндича
украина
