Рейтинг@Mail.ru
На Украине хотят уволить вице-премьера по вопросам восстановления - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:40 28.11.2025 (обновлено: 19:42 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/ukraina-2058484815.html
На Украине хотят уволить вице-премьера по вопросам восстановления
На Украине хотят уволить вице-премьера по вопросам восстановления - РИА Новости, 28.11.2025
На Украине хотят уволить вице-премьера по вопросам восстановления
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в пятницу сообщил, что на Украине намерены уволить вице-премьера по вопросам восстановления Алексея Кулебу. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T19:40:00+03:00
2025-11-28T19:42:00+03:00
в мире
украина
алексей кулеба
владимир зеленский
андрей ермак
верховная рада украины
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055805986_0:57:3000:1745_1920x0_80_0_0_1c6585f90b922db0f89d7aba78099200.jpg
https://ria.ru/20251128/ermak-2058482343.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055805986_256:0:2917:1996_1920x0_80_0_0_7e9cc9994f1630a07848689f099d4f3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, алексей кулеба, владимир зеленский, андрей ермак, верховная рада украины, дело миндича
В мире, Украина, Алексей Кулеба, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
На Украине хотят уволить вице-премьера по вопросам восстановления

Депутат Железняк хочет уволить вице-премьера по вопросам восстановления Кулебу

CC BY-SA 4.0 / Vsekrasyvo / Алексей Кулеба
Алексей Кулеба - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
CC BY-SA 4.0 / Vsekrasyvo /
Алексей Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в пятницу сообщил, что на Украине намерены уволить вице-премьера по вопросам восстановления Алексея Кулебу.
Ранее в пятницу Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы его офиса Андрея Ермака.
"Алексей Кулеба тоже на выход", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Ранее Железняк сообщал, что подал в парламент для голосования постановление об увольнении Кулебы с должности вице-премьера Украины по вопросам восстановления.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Отставка Ермака произошла из-за неоспоримого компромата, заявил сенатор
Вчера, 19:33
 
В миреУкраинаАлексей КулебаВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакВерховная Рада УкраиныДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала