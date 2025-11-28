Рейтинг@Mail.ru
Коридоры развития: как в Якутии формируют новый транспортный каркас - РИА Новости, 28.11.2025
Республика Саха (Якутия)
 
12:08 28.11.2025 (обновлено: 12:19 28.11.2025)
Коридоры развития: как в Якутии формируют новый транспортный каркас
Коридоры развития: как в Якутии формируют новый транспортный каркас
Уже в ближайшие годы перед Республикой Саха (Якутией) откроются новые перспективы развития. Они связаны с формированием Трансарктического транспортного коридора РИА Новости, 28.11.2025
россия, китай, дальний восток, андрей никитин (политик), айсен николаев, владимир путин, пао "полюс", ржд
© РИА Новости / Павел Львов
Рельсы
© РИА Новости / Павел Львов
Рельсы. Архивное фото
Уже в ближайшие годы перед Республикой Саха (Якутией) откроются новые перспективы развития. Они связаны с формированием Трансарктического транспортного коридора (ТАТК) от Санкт-Петербурга до Владивостока, частью которого является Северный морской путь, а также коридора Север-Юг, который свяжет Арктику и Китай (пройдет по маршруту Мохэ – Джалинда – Нижний Бестях – река Лена –порт Найба). При создании нового транспортного каркаса используется мультимодальный подход – когда объединяются автомобильные, железнодорожные и морские пути. Подробнее о том, как в Якутии создается новая архитектура логистики и как это повлияет на развитие региона, читайте в материале РИА Новости.
Глава Якутии Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Новый маршрут "Север-Юг" в разы удешевит контейнерные перевозки
Новая логистическая архитектура

На XIX Международном форуме и выставке "Транспорт России", которые прошли в рамках "Транспортной недели – 2025", большое внимание уделялось транспортным перспективам Якутии и Дальнего Востока в целом.
"Коридор "Север-Юг" откроет кратчайший путь от провинций Китая до Арктики, обеспечит выход к Севморпути и даст импульс для развития Северо-Востока России", – отметил глава Республики Саха (Якутии) Айсен Николаев на встрече с министром транспорта РФ Андреем Никитиным, которая состоялась в рамках "Транспортной недели".
По словам Николаева, развитие этого направления — не просто строительство дорог, а создание "принципиально новой логистической архитектуры для всего Дальнего Востока".
В ходе "Транспортной недели" было подписано важное соглашение между Якутией и Иркутской областью о создании коридора "Таксимо – Мирный". Восточно-Сибирская хорда – таково рабочее название проекта – свяжет арктические порты Якутии с Байкало-Амурской магистралью.
"Создание транспортного коридора "Таксимо – Мирный" может стать ключевым шагом в решении одной из главных инфраструктурных задач Якутии — отсутствия круглогодичного наземного сообщения с федеральной сетью автомобильных дорог. Мы формируем стабильный и безопасный транспортный каркас, который обеспечит людям надежную связь с федеральными трассами, сделает передвижение удобнее и доступнее, а экономике даст новые возможности для развития. Это исполнение поручения президента России и важный шаг к укреплению транспортной связности региона", – подчеркнул Айсен Николаев.
Предполагается, что новый транспортный коридор задействует участки действующих автодорог и автозимники. Часть участков капитально отремонтируют и построят новые.
Перевозки по Восточно-Сибирской хорде станут мультимодальными – то есть они пройдут не только по автотрассам, но и по реке, и по железной дороге. Круглогодичная логистика создаст условия для социально-экономического развития региона и обеспечат доступ к месторождениям полезных ископаемых.
Автомобильная дорога - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Дорожный каркас: как обновляют опорную сеть российских трасс
Прорыв к океану

Мощным импульсом для развития как Республики Саха, так и всего Дальнего Востока, стало открытие Тихоокеанской железной дороги (ТЖД), впервые связавшей Якутию и Хабаровский край. Движение на ТЖД 4 сентября 2025 года открыл президент РФ Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума.
Первая частная железная дорога протяженностью 531 километр была построена со значительным опережением плана, всего за два года. Она связала Эльгинское угольное месторождение с угольным терминалом в районе мыса Манорский на побережье Охотского моря. Новая дорога с пропускной способностью 50 миллионов тонн угля в год стала третьей крупной магистралью на российском Дальнем Востоке, наряду с Транссибом и БАМом.
По мнению Айсена Николаева, "прорыв к океану откроет новые перспективы для Якутии как одного из ключевых угледобывающих регионов страны".

Мост будущего

В октябре 2024 года стартовало возведение Ленского моста. По поручению президента РФ этот объект включен в долгосрочный план развития Якутской агломерации и вошел в национальный проект "Инфраструктура для жизни".
Даже зимой, которая в Якутии наступает рано, работы продолжаются. Первая опора моста со стороны левобережного подхода уже забетонирована. Развернута необходимая инфраструктура – на обоих берегах оборудованы четыре технологические площадки. Два бетонных завода в арктическом исполнении круглый год обеспечивают стройку бетоном. Организованы цеха для производства армокаркасов, построены теплые склады и гаражи. Всего завершено устройство 142 свай, некоторые из них достигают в длину 41 метра. До конца 2025 года будет установлена вторая опора моста – со стороны правого берега.
Здесь впервые в России используется технология коффердамов – создания сухих зон в русле реки для последующей установки опор.
"Работы идут по плану и по графику. Строятся подъездные пути, продолжается сборка коффердамов, которые после прохождения ледохода в июне следующего года будут выведены и установлены в русле реки. Очень рассчитываем, что в ближайшие годы этот крупнейший транспортный объект — не только для Якутии, но и для страны — будет завершен", – сообщил Айсен Николаев РИА Новости в рамках "Транспортной недели – 2025".
По его словам, в северных широтах мостов такого масштаба еще не строили – в этом уникальность проекта. Возведение Ленского моста решит множество задач, включая обеспечение северного завоза, отметил глава Якутии.
Левый берег Ленского моста - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
До конца года будет готов ростверк второй опоры Ленского моста
Опорная агломерация

Еще один ключевой элемент в формировании нового логистического маршрута – строительство глубоководного морского порта Найба на берегу моря Лаптевых. Новый порт для круглогодичного судоходства позволит в 2,5 раза сократить проход из Китая к Северному морскому пути.
"В итоге выход к Северному морскому пути по реке Лена составит 3143 километра, что в два с половиной раза короче участка Владивосток — Тикси (8 тысяч километров) Трансарктического транспортного коридора. И, конечно же, очень важно то, что этот маршрут обходит самый опасный участок восточного Северного морского пути", – отметил Николаев на совещании по вопросам грузоперевозок в Ленском бассейне.
В октябре 2025 года по поручению президента РФ был утвержден мастер-план развития агломерации Тикси-Найба – одного из опорных узлов на Северном морском пути. Помимо строительства глубоководного порта в Найбе, существующий порт Тикси будет расширен и модернизирован. Энергией агломерацию будет снабжать малая АЭС.
"Речь идет о создании прочной инфраструктурной основы для жизни и работы в Арктике. Так, среди мероприятий по развитию поселков Тикси и Найба особое внимание будет уделено реализации социально значимых проектов", – подчеркнул глава Якутии.
Также он объявил о запуске масштабного сухопутного проекта – автотрассы "Восточный меридиан" протяженностью 1429 километров, которая свяжет трассу "Колыма" с портом Найба. Проект рассчитан до 2051 года и включает строительство автозимников продленного срока действия и круглогодичных дорог. Главная цель – повысить доступность арктических районов Якутии.

Транспортный коридор в Китай

Значительный фронт работ предстоит и на южной оконечности будущего коридора "Север-Юг". Отправной точкой станет переход Джалинда – Мохэ.
"Возобновляется работа пограничного перехода Джалинда – Мохэ, предстоит восстановление железнодорожных путей, порядка 65 километров дороги Сковородино – Рейново до самой границы. В дальнейшем, после строительства нового моста через Амур, откроется возможность прямого выхода продукции Якутии и Амурской области на рынок Китая", – рассказал Николаев РИА Новости на полях "Транспортной недели".
По его словам, в перспективе ожидается и движение грузов в обратном направлении – из Китая в Якутию к Северному морскому пути, что создаст дополнительный поток для транзитных перевозок.
На участке будущей трассы Сковородино – Рейново завершены инженерные изыскания. Планируется строительство совмещенных мостовых переходов через реки Алдан и Амга. Это позволит соединить действующую линию железной дороги Беркакит – Томмот – Нижний Бестях с перспективным коридором в сторону Магадана, а также обеспечит выход на Северный морской путь.
В поселке Нижний Бестях сходятся автодороги "Лена", Колыма", "Амга", Амуро-Якутская железнодорожная магистраль и водные пути. С 2024 года там ведутся работы по созданию мультимодального логистического центра. Он соединит автомобильный, железнодорожный и речной транспорт, что существенно повлияет на цену и скорость доставки грузов северного завоза, а в перспективе обеспечит выход на Северный морской путь.
Уже ведутся работы по строительству грузового терминала. Три причала, три площадки переработки, хранения грузов и склад горюче-смазочных материалов, а также подъездные железнодорожные пути планируется сдать до 2030 года.
Трасса Солнечный – Ола, Магаданская область - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Обновление автодорог: как туризм становится драйвером экономического роста
Перспективные железные дороги

В ходе ВЭФ-2025 глава Якутии обсудил с гендиректором ПАО "Полюс" Алексеем Востоковым проект строительства автомобильной дороги Иркутск – Таксимо – Кропоткин – Ленск – Мирный на территории Республики Саха, Бурятии и Иркутской области.
"Новая дорога свяжет запад Якутии с развитой сетью железнодорожной инфраструктуры на территории Иркутской области и Республики Бурятия, расположенной на пересечении важнейших транспортных коридоров, соединяющих Евразию – от Западной Европы до Азиатско-Тихоокеанского региона. Доступ к железнодорожной сети откроет возможности для дальнейшего экономического роста республики и повышения ее инвестиционной привлекательности", – отметил Айсен Николаев.
Кроме того, ранее в рамках "Транспортной недели-2024" глава Якутии выступил с инициативой запуска движения поездов из Нижнего Бестяха в Магадан в рамках Северо-Восточного транспортного коридора.
"Это будет важнейшая транспортная магистраль, имеющая не только экономическое, но и геополитическое, геостратегическое значение, в том числе для обеспечения безопасности страны", – считает Николаев.
По оценкам ОАО "РЖД", стоимость проекта может составить 3 триллиона рублей. В более масштабной перспективе это может помочь в реализации идеи строительства железнодорожного тоннеля между Чукоткой и Аляской, которая сегодня вновь активно обсуждается.

Историческое событие

Обновление транспортной системы для Якутии жизненно важно. Ведь это напрямую связано с решением проблемы северного завоза. По словам главы Республики Саха, в 2025 году для завоза 1,8 миллиона тонн грузов Якутии необходимо мобилизовать 72,8 миллиарда рублей. Новый федеральный закон "О северном завозе", вступивший в силу в апреле прошлого года, направлен на снижение стоимости товаров жизнеобеспечения для жителей Крайнего Севера.
"Принятие федерального закона является для республики историческим событием, он означает государственную заботу, прямую гарантию того, что в самых удаленных поселках будет тепло и свет, а в магазинах – товары первой необходимости", – отметил Николаев на заседании экспертной сессии по северному завозу в рамках ВЭФ-2025.
Таким образом, развитие транспортных коридоров и мультимодальных транспортно-логистических комплексов раскроет "тупиковые" точки, станет не только мощным драйвером роста для Якутии, но и откроет пути решения более глобальных экономических и геополитических задач России.
Автодорога Евпатория – порт Мирный – Штормовое - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Дороги для жизни: как преображаются маршруты к малым населенным пунктам
