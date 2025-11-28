Темрезов в преддверии праздника встретился с матерями участников СВО

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов встретился с матерями участников СВО.

Встреча состоялась в пятницу, в преддверии Дня матери, который в этом году в России отмечают 30 ноября.

"В преддверии одного из самых теплых и светлых праздников - Дня матери - на площадке Фонда защитников Отечества состоялась встреча, наполненная искренностью, глубоким уважением и сердечной теплотой. Здесь собрались те, чьи сердца бьются в унисон с судьбами своих сыновей — матери участников специальной военной операции, воспитавшие настоящих защитников Отечества, героев, чья отвага и преданность Родине вызывают восхищение", - написал Темрезов в своем канале в мессенджере Max.

Глава региона подчеркнул, что состоялся открытый диалог, в ходе которого матери героев поделились своими переживаниями, надеждами, а также рассказали о вопросах, требующих дополнительного внимания со стороны органов власти. Особое внимание было уделено вопросам социальной поддержки семей военнослужащих.

"Сегодня наша первостепенная задача - прикладывать все усилия для того, чтобы семьи защитников чувствовали заботу государства", - подчеркнул Темрезов.

На встрече также обсудили вопросы реабилитации военнослужащих и их трудоустройства. Так, в ходе беседы были приняты решения обеспечить помещение для сбора и хранения гуманитарной помощи, которую оказывает республика в рамках работы единого штаба.

По просьбе матери погибшего военнослужащего Ирины Джабаевой рассмотрели вопрос создания в КЧР Сада памяти.

"Обязательно реализуем эту инициативу для увековечения памяти наших героев, павших в сражениях за Отчизну. Обсудили перспективы строительства нового или модернизации действующего детсада на малой родине нашего прославенного бойца Рустама Магомедова - в ауле Кызыл-Юрт", - добавил глава КЧР.