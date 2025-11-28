Уголовники-зацеперы пытались проехать на поезде Сталина в Тегеран

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Несмотря на самые серьезные меры, принятые для охраны специального поезда, в конце ноября 1943 года везшего советскую делегацию во главе с Иосифом Сталиным на Тегеранскую конференцию, недочеты все же имели место - в частности, на поезде пытались прокатиться трое уголовников, об этом рассказывается в одном из рассекреченных архивных документов ФСБ России.
С 28 ноября по 1 декабря 1943 года в Тегеране состоялась конференция лидеров СССР, США и Великобритании - Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля, ставшая одним из ключевых военно-политических событий Второй мировой войны. ФСБ опубликовала архивные документы о подготовке Тегеранской конференции по линии органов государственной безопасности СССР. Результаты этой гигантской работы подводились в меморандуме заместителя начальника 6-го управления (охрана правительства) народного комиссариата госбезопасности СССР Дмитрия Шадрина, составленном после возвращения в Москву.
В конце документа Шадрин описывал, как на территории СССР охраняли специальный поезд с делегацией во главе со Сталиным. Поезд выехал 22 ноября 1943 года из Москвы в Баку, откуда Сталин на самолете вылетел в Тегеран и куда вернулся после конференции, чтобы так же на поезде отбыть в Москву.
Как отмечал Шадрин, в пути "отмечен ряд случаев серьезных упущений и нераспорядительности со стороны администрации железных дорог по обеспечению нормального следования поездов".
"На станции Голутвин Московско-Рязанской железной дороги 22 ноября 1943 года при отправлении поезда на тендер паровоза сели три гражданина: Романов А.П., Короваев А.А. и Гришин И.Я., оказавшиеся уголовниками. Все они с тендера сняты сотрудниками охраны и переданы ДТО (дорожно-транспортному отделу НКГБ - ред.)", - писал Шадрин.
Советник директора Федеральной службы охраны России, доктор исторических наук Сергей Девятов в интервью РИА Новости по случаю 75-летия Тегеранской конференции в 2018 году пояснял, что тот литерный поезд с советской делегацией был замаскирован так, что непосвященный человек не смог бы отличить его от обычного пассажирского состава.
