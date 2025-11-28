Уголовники-зацеперы пытались проехать на поезде Сталина в Тегеран

Как отмечал Шадрин, в пути "отмечен ряд случаев серьезных упущений и нераспорядительности со стороны администрации железных дорог по обеспечению нормального следования поездов".

"На станции Голутвин Московско-Рязанской железной дороги 22 ноября 1943 года при отправлении поезда на тендер паровоза сели три гражданина: Романов А.П., Короваев А.А. и Гришин И.Я., оказавшиеся уголовниками. Все они с тендера сняты сотрудниками охраны и переданы ДТО (дорожно-транспортному отделу НКГБ - ред.)", - писал Шадрин.