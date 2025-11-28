Рейтинг@Mail.ru
Уголовники-зацеперы пытались проехать на поезде Сталина в Тегеран
00:16 28.11.2025
Уголовники-зацеперы пытались проехать на поезде Сталина в Тегеран
Несмотря на самые серьезные меры, принятые для охраны специального поезда, в конце ноября 1943 года везшего советскую делегацию во главе с Иосифом Сталиным на... РИА Новости, 28.11.2025
ссср, москва, россия, иосиф сталин (джугашвили), франклин рузвельт, уинстон черчилль, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), тегеран (город)
СССР, Москва, Россия, Иосиф Сталин (Джугашвили), Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Тегеран (город), В мире
© Фото : public domainТегеранская конференция. Иосиф Сталин с переводчиком Валентином Бережковым (второй и третий справа). 1943 год
Тегеранская конференция. Иосиф Сталин с переводчиком Валентином Бережковым (второй и третий справа). 1943 год - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : public domain
Тегеранская конференция. Иосиф Сталин с переводчиком Валентином Бережковым (второй и третий справа). 1943 год. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Несмотря на самые серьезные меры, принятые для охраны специального поезда, в конце ноября 1943 года везшего советскую делегацию во главе с Иосифом Сталиным на Тегеранскую конференцию, недочеты все же имели место - в частности, на поезде пытались прокатиться трое уголовников, об этом рассказывается в одном из рассекреченных архивных документов ФСБ России.
С 28 ноября по 1 декабря 1943 года в Тегеране состоялась конференция лидеров СССР, США и Великобритании - Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля, ставшая одним из ключевых военно-политических событий Второй мировой войны. ФСБ опубликовала архивные документы о подготовке Тегеранской конференции по линии органов государственной безопасности СССР. Результаты этой гигантской работы подводились в меморандуме заместителя начальника 6-го управления (охрана правительства) народного комиссариата госбезопасности СССР Дмитрия Шадрина, составленном после возвращения в Москву.
Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
ФСБ опубликовала документы о подготовке Тегеранской конференции
00:12
В конце документа Шадрин описывал, как на территории СССР охраняли специальный поезд с делегацией во главе со Сталиным. Поезд выехал 22 ноября 1943 года из Москвы в Баку, откуда Сталин на самолете вылетел в Тегеран и куда вернулся после конференции, чтобы так же на поезде отбыть в Москву.
Как отмечал Шадрин, в пути "отмечен ряд случаев серьезных упущений и нераспорядительности со стороны администрации железных дорог по обеспечению нормального следования поездов".
"На станции Голутвин Московско-Рязанской железной дороги 22 ноября 1943 года при отправлении поезда на тендер паровоза сели три гражданина: Романов А.П., Короваев А.А. и Гришин И.Я., оказавшиеся уголовниками. Все они с тендера сняты сотрудниками охраны и переданы ДТО (дорожно-транспортному отделу НКГБ - ред.)", - писал Шадрин.
Советник директора Федеральной службы охраны России, доктор исторических наук Сергей Девятов в интервью РИА Новости по случаю 75-летия Тегеранской конференции в 2018 году пояснял, что тот литерный поезд с советской делегацией был замаскирован так, что непосвященный человек не смог бы отличить его от обычного пассажирского состава.
Тегеранская конференция лидеров трех стран: председателя ГКО, генерального секретаря ЦК ВКП(б), председателя СНК СССР Иосифа Виссарионовича Сталина, президента США Франклина Д. Рузвельта, премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Тегеранская конференция (1943)
28 ноября 2023, 04:16
 
СССРМоскваРоссияИосиф Сталин (Джугашвили)Франклин РузвельтУинстон ЧерчилльФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Тегеран (город)
 
 
