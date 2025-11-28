Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане началось строительство мечети памяти погибших в зоне СВО - РИА Новости, 28.11.2025
16:17 28.11.2025
В Дагестане началось строительство мечети памяти погибших в зоне СВО
В Дагестане началось строительство мечети памяти погибших в зоне СВО - РИА Новости, 28.11.2025
В Дагестане началось строительство мечети памяти погибших в зоне СВО
Строительство мечети памяти погибших в зоне СВО военнослужащих началось в Дагестане, проект инициирован всероссийским обществом "Сила матерей", сообщил РИА... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T16:17:00+03:00
2025-11-28T16:17:00+03:00
республика дагестан
махачкала
республика дагестан
махачкала
республика дагестан, махачкала
Республика Дагестан, Махачкала
В Дагестане началось строительство мечети памяти погибших в зоне СВО

В Дагестане началось строительство мечети памяти погибших бойцов СВО

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Строительство мечети памяти погибших в зоне СВО военнослужащих началось в Дагестане, проект инициирован всероссийским обществом "Сила матерей", сообщил РИА Новости полномочный представитель муфтията Дагестана по центральному территориальному округу республики Мухаммад Майранов.
Махачкале началось строительство мечети памяти погибших военнослужащих в СВО. Инициатором проекта выступило общество "Сила матерей", куда входят матери, родственники и близкие погибших ребят. Возведение мечети уже началось, идет активная работа родителей погибших ребят с республиканским духовенством. Когда точно мечеть будет сдана в эксплуатацию, сказать не могу, поскольку жестких временных рамок нет. Но тянуть с этим вопросом не будем", - сказал Майранов.
По его словам, в мечети также будут проводиться джаназа-намазы (заупокойная молитва) по погибшим в зоне СВО военнослужащим.
"Наши муфтии и имамы ведут духовную работу в зоне СВО и приграничных областях, в том числе если необходимо, они на месте читают джаназа-намаз. Но по прибытии тел погибших в Дагестан в обязательном порядке также прочитываются заупокойные молитвы. Думаю, мечеть памяти военнослужащих СВО станет основным местом, где будут проводиться соответствующие молитвы по нашим ребятам, погибшим на поле боя за свою Родину", - отметил Майранов.
Республика ДагестанМахачкала
 
 
