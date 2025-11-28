В Дагестане началось строительство мечети памяти погибших в зоне СВО

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Строительство мечети памяти погибших в зоне СВО военнослужащих началось в Дагестане, проект инициирован всероссийским обществом "Сила матерей", сообщил РИА Новости полномочный представитель муфтията Дагестана по центральному территориальному округу республики Мухаммад Майранов.

По его словам, в мечети также будут проводиться джаназа-намазы (заупокойная молитва) по погибшим в зоне СВО военнослужащим.