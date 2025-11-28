https://ria.ru/20251128/svo-2058309814.html
Группировка "Восток" освободила четыре населенных пункта за неделю
Группировка "Восток" освободила четыре населенных пункта за неделю
Бойцы "Востока" освободили Тихое, Отрадное, Затишье и Новое Запорожье за неделю