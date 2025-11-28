Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Восток" освободила четыре населенных пункта за неделю
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
28.11.2025
Группировка "Восток" освободила четыре населенных пункта за неделю
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" за неделю освободили населенные пункты Тихое, Отрадное Днепропетровской области, Затишье и Новое Запорожье Запорожской области, сообщило Минобороны РФ в пятницу.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Освобождены населенные пункты Тихое, Отрадное Днепропетровской области, Затишье и Новое Запорожье Запорожской области", - говорится в сообщении ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Заголовок открываемого материала