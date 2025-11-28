Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане будут судить организатора мошеннической схемы по маткапиталу - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/sud-2058319579.html
В Дагестане будут судить организатора мошеннической схемы по маткапиталу
В Дагестане будут судить организатора мошеннической схемы по маткапиталу - РИА Новости, 28.11.2025
В Дагестане будут судить организатора мошеннической схемы по маткапиталу
Уголовное дело против одной из организаторов действовавшей в Дагестане мошеннической схемы по получению средств материнского капитала на несуществующих детей... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T13:00:00+03:00
2025-11-28T13:00:00+03:00
происшествия
республика дагестан
россия
скфо
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
https://ria.ru/20251128/fsb-2058260768.html
https://ria.ru/20251128/dagestan-2058225874.html
республика дагестан
россия
скфо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика дагестан, россия, скфо, ирина волк
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, СКФО, Ирина Волк
В Дагестане будут судить организатора мошеннической схемы по маткапиталу

Суд в Дагестане рассмотрит дело организатора мошеннической схемы по маткапиталу

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 28 ноя - РИА Новости. Уголовное дело против одной из организаторов действовавшей в Дагестане мошеннической схемы по получению средств материнского капитала на несуществующих детей передано в суд, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Республике Дагестан мои коллеги из следственной части ГУ МВД России по СКФО окончили предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве при получении средств материнского (семейного) капитала… Одна из организаторов криминальной деятельности полностью признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве… Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ, выделено в отдельное производство и с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Махачкалы для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.
Задержание депутата из Дагестана Изи Алиева по делу о коррупции в региональном Соцфонде - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
ФСБ оценила ущерб по делу о коррупции в отделении Соцфонда в Дагестане
09:48
Женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, на ее имущество наложили арест.
По данным следствия, с декабря 2019 по сентябрь 2022 года злоумышленница и ее сообщницы помогли оформить 60 женщинам, не рожавшим детей, фиктивные документы о рождении ребенка. Это позволило им получить в отделении Социального фонда по Дагестану сертификаты маткапитала. В схему были вовлечены около 100 местных жителей, в том числе должностные лица отделов ЗАГС и медработники родильных домов. Деньги по сертификатам обналичивали через кредитные организации, заключая мнимые сделки. Ущерб превысил 35 миллионов рублей.
Расследование уголовных дел против других соучастников продолжается, добавила Волк.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Дагестане будут судить экс-полицейских, подбросивших мужчине наркотики
02:42
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияСКФОИрина Волк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала