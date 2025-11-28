В Дагестане будут судить организатора мошеннической схемы по маткапиталу

МАХАЧКАЛА, 28 ноя - РИА Новости. Уголовное дело против одной из организаторов действовавшей в Дагестане мошеннической схемы по получению средств материнского капитала на несуществующих детей передано в суд, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
"В Республике Дагестан мои коллеги из следственной части ГУ МВД России по СКФО окончили предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве при получении средств материнского (семейного) капитала… Одна из организаторов криминальной деятельности полностью признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве… Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ, выделено в отдельное производство и с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Махачкалы для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.
Женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, на ее имущество наложили арест.
По данным следствия, с декабря 2019 по сентябрь 2022 года злоумышленница и ее сообщницы помогли оформить 60 женщинам, не рожавшим детей, фиктивные документы о рождении ребенка. Это позволило им получить в отделении Социального фонда по Дагестану сертификаты маткапитала. В схему были вовлечены около 100 местных жителей, в том числе должностные лица отделов ЗАГС и медработники родильных домов. Деньги по сертификатам обналичивали через кредитные организации, заключая мнимые сделки. Ущерб превысил 35 миллионов рублей.
Расследование уголовных дел против других соучастников продолжается, добавила Волк.