В Дагестане будут судить организатора мошеннической схемы по маткапиталу

По данным следствия, с декабря 2019 по сентябрь 2022 года злоумышленница и ее сообщницы помогли оформить 60 женщинам, не рожавшим детей, фиктивные документы о рождении ребенка. Это позволило им получить в отделении Социального фонда по Дагестану сертификаты маткапитала. В схему были вовлечены около 100 местных жителей, в том числе должностные лица отделов ЗАГС и медработники родильных домов. Деньги по сертификатам обналичивали через кредитные организации, заключая мнимые сделки. Ущерб превысил 35 миллионов рублей.