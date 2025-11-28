В США проверят грин-карты иностранцев, вызывающих озабоченность

ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Директор службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Джозеф Эдлоу заявил на фоне нападения на служащих американской национальной гвардии в Вашингтоне, что его ведомство проверит грин-карты для всех иностранцев из стран, вызывающих озабоченность.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что власти США намерены проверить всех беженцев, принятых в страну при администрации экс-президента Джо Байдена

"По поручению президента я распорядился провести полномасштабное и строгое повторное рассмотрение каждой грин-карты для каждого иностранца из всех стран, вызывающих озабоченность", - написал Эдлоу в соцсети X

Согласно заявлению USCIS, служба выпустила новые рекомендации, позволяющие учитывать негативные факторы, связанные с конкретными государствами, при проверке иностранцев из 19 стран повышенного риска. Одним из таких факторов будет способность страны выдавать надежные документы, удостоверяющие личность. Новая политика вступает в силу немедленно и будет применяться к запросам, находящимся на рассмотрении или поданным 27 ноября или позднее.

Венесуэла, Куба, Лаос, Туркмения, Йемен, Судан, Сомали, Иран, Ливия, Гаити. В список стран повышенного риска входят Афганистан

Нападение произошло в среду около 15.00 (23.00 мск) вблизи Белого дома. Полиция Вашингтона сообщала о задержании одного подозреваемого. В результате стрельбы пострадали два нацгвардейца, они остаются в критическом состоянии.

Подозреваемому в нападении 29 лет, он прибыл из Афганистана в 2021 году после вывода американских войск из республики.