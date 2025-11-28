Рейтинг@Mail.ru
В США проверят грин-карты иностранцев, вызывающих озабоченность - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:38 28.11.2025 (обновлено: 02:37 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/ssha-2058221674.html
В США проверят грин-карты иностранцев, вызывающих озабоченность
В США проверят грин-карты иностранцев, вызывающих озабоченность - РИА Новости, 28.11.2025
В США проверят грин-карты иностранцев, вызывающих озабоченность
Директор службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Джозеф Эдлоу заявил на фоне нападения на служащих американской национальной гвардии в Вашингтоне, что его... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T01:38:00+03:00
2025-11-28T02:37:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
сша
афганистан
джо байден
дональд трамп
стрельба у белого дома в вашингтоне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_b8fae32b356d6ccc4782db802c6eb36f.jpg
https://ria.ru/20251127/ugroza-2057889468.html
https://ria.ru/20251030/vens-2051683645.html
вашингтон (штат)
сша
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_00793b88ea66c1490505bcf5872c9aad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вашингтон (штат), сша, афганистан, джо байден, дональд трамп, стрельба у белого дома в вашингтоне
В мире, Вашингтон (штат), США, Афганистан, Джо Байден, Дональд Трамп, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
В США проверят грин-карты иностранцев, вызывающих озабоченность

USCIS проверит грин-карты всех иностранцев, вызывающих озабоченность

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в медиабанк
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Директор службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Джозеф Эдлоу заявил на фоне нападения на служащих американской национальной гвардии в Вашингтоне, что его ведомство проверит грин-карты для всех иностранцев из стран, вызывающих озабоченность.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что власти США намерены проверить всех беженцев, принятых в страну при администрации экс-президента Джо Байдена.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Трамп назвал нелегалов угрозой для США после стрельбы в Вашингтоне
Вчера, 05:35
"По поручению президента я распорядился провести полномасштабное и строгое повторное рассмотрение каждой грин-карты для каждого иностранца из всех стран, вызывающих озабоченность", - написал Эдлоу в соцсети X.
Согласно заявлению USCIS, служба выпустила новые рекомендации, позволяющие учитывать негативные факторы, связанные с конкретными государствами, при проверке иностранцев из 19 стран повышенного риска. Одним из таких факторов будет способность страны выдавать надежные документы, удостоверяющие личность. Новая политика вступает в силу немедленно и будет применяться к запросам, находящимся на рассмотрении или поданным 27 ноября или позднее.
В список стран повышенного риска входят Афганистан, Венесуэла, Куба, Лаос, Туркмения, Йемен, Судан, Сомали, Иран, Ливия, Гаити.
Нападение произошло в среду около 15.00 (23.00 мск) вблизи Белого дома. Полиция Вашингтона сообщала о задержании одного подозреваемого. В результате стрельбы пострадали два нацгвардейца, они остаются в критическом состоянии.
Подозреваемому в нападении 29 лет, он прибыл из Афганистана в 2021 году после вывода американских войск из республики.
В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Нелегалы мешают достижению "американской мечты", заявил Вэнс
30 октября, 03:37
 
В миреВашингтон (штат)СШААфганистанДжо БайденДональд ТрампСтрельба у Белого дома в Вашингтоне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала