Спецоперация, 28 ноября: Россия за неделю 7 раз поразила объекты ВПК
28.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
19:33 28.11.2025
Спецоперация, 28 ноября: Россия за неделю 7 раз поразила объекты ВПК
Российские военные за неделю в ответ на террористические атаки Украины на гражданские объекты на территории РФ нанесли один массированный и шесть групповых... РИА Новости, 28.11.2025
украина, россия, сша, дмитрий песков, виктор орбан, владимир зеленский, евросоюз, вооруженные силы украины
Спецоперация, 28 ноября: Россия за неделю 7 раз поразила объекты ВПК

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российские военные за неделю в ответ на террористические атаки Украины на гражданские объекты на территории РФ нанесли один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, связанным с ними объектам топливно-энергетического комплекса и инфраструктуре ВСУ, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

ЕС навязывает милитаризацию

Страны НАТО готовят свое население к войне с Россией, даже если это звучит безумно, а ЕС навязывает безудержную милитаризацию Европе, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар на российско-белорусском мероприятии в Брюсселе, посвященном вызовам и перспективам евразийской безопасности.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
На Западе предрекли Европе проблемы "вселенского" масштаба из-за плана США
Вчера, 13:45

Контакты Лондона и РФ

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что новых контактов с британской стороной после представления плана США по Украине и встречи союзников Киева в Женеве не было.

Активы РФ

Премьер Бельгии Барт де Вевер направил в Еврокомиссию письмо, в котором говорится, что поспешная реализация плана по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины разрушит шансы на потенциальное мирное соглашение.
Любое изъятие Лондоном замороженных российских активов будет воровством, заявил посол РФ в Великобритании.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Украинский солдат покончил с собой, чтобы не выполнять приказ
Вчера, 16:29

США намерены использовать опыт боевых действий на Украине

Армия США намерена расширить и модернизировать систему командования и управления войсками (Next Generation Command and Control, NGC2), сделав выводы из опыта поддержки военных операций на Украине и в Израиле, выяснило РИА Новости на основе правительственных документов США.

Надежды Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в ходе визита в Москву рассчитывает обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным меры по урегулированию конфликта на Украине, передает агентство Рейтер.
Орбан выразил надежду, что недавно обнародованные инициативы по Украине приведут к миру.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Британии сделали заявление после вчерашнего ультиматума Путина Украине
Вчера, 12:47

Мнение венгерского эскперта

Сегодня Европа теряет влияние в мире, потому что она подчиняет всю свою политику украинскому конфликту, заявил РИА Новости экс-глава миссии ОБСЕ в России, доктор по теории международных отношений, член общественного совета венгерской Академии наук, посол Дьёрдь Варга.

Профессор РАН об Украине

Страны Европы не хотят мирного разрешения украинского конфликта, для них Киев - это "острие копья" в борьбе против России, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.

У Киева нет солдат

Украине не хватает солдат, чтобы справиться с тяжелой для нее ситуацией на разных участках фронта, заявил телеканал CNN.
Ростислав Карпуша - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Командиру ВСУ заочно вынесли приговор за обстрел пляжа в Севастополе
Вчера, 14:40

У Зеленского проблема

У Владимира Зеленского есть проблема с легитимностью и нежеланием проводить выборы на Украине, соблюдать конституцию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Мирный план США

Основные параметры плана США по Украине после его обсуждения на встрече в Женеве были переданы Москве, сообщил Песков.
Разговор по параметрам мирного плана США после его обсуждения в Женеве состоится в Москве на следующей неделе, уточнил он.
У всех есть желание и предпочтение вывести урегулирование на Украине в мирное русло, заявил пресс-секретарь президента РФ.
Кремль не будет называть все детали возможных параметров урегулирования на Украине, все будет обсуждаться, отметил Песков.
Нюансы, касающиеся международного признания решений по украинскому урегулированию, предстоит определить в ходе переговоров, добавил он.
Военнослужащий ВС РФ несет гильзу от 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области
Вчера, 10:42

Визит Нарышкина в Анкару

Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин посетил в четверг Анкару, на встречах обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине.

Трампу нужно больше места

Европейскому союзу необходимо дать пространство президенту США Дональду Трампу, чтобы тот смог добиться результатов в мирных переговорах по Украине, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Турция готова принять переговоры

Глава МИД Турции заявил, что турецкая сторона вновь готова принять переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле, необходимо сохранить переговорный тренд.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
СМИ выступили с громким призывом к Украине из-за катастрофы в зоне СВО
Вчера, 15:45

Венгрия готова принять мирные переговоры

Венгрия готова предоставить площадку для обсуждения урегулирования украинского кризиса, заявил Орбан.

Коррупция в Киеве

Коррупционный скандал на Украине "шатает во все стороны" политическую систему страны, заявил пресс-секретарь президента РФ.
Песков предрек крайне негативные последствия для Киева от коррупционного скандала, отметив, что пока нельзя спрогнозировать, какими именно они будут.
Он назвал коррупционный скандал на Украине грандиозным.
Коррупционный скандал на Украине может осложнить процесс переговоров Киева с США, добавил пресс-секретарь президента РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАДмитрий ПесковВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
Заголовок открываемого материала