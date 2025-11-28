ДОНЕЦК, 28 ноя — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населённый пункт Отрадное в Днепропетровской области за неделю, рассказал РИА Новости российский стрелок с позывным "Крамар".

Как рассказал боец, штурм проходил поэтапно: части продвигались квартал за кварталом, не давая противнику возможности закрепиться.

"На полное освобождение… сейчас точно не скажу, но, может, дня четыре. Неделя — и населённый пункт был полностью наш", — рассказал "Крамар".