Рейтинг@Mail.ru
Российский стрелок рассказал об освобождении Отрадного - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:46 28.11.2025 (обновлено: 09:53 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/spetsoperatsiya-2058244490.html
Российский стрелок рассказал об освобождении Отрадного
Российский стрелок рассказал об освобождении Отрадного - РИА Новости, 28.11.2025
Российский стрелок рассказал об освобождении Отрадного
Подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населённый пункт Отрадное в Днепропетровской области за неделю, рассказал РИА Новости российский... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T07:46:00+03:00
2025-11-28T09:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058261597_0:0:1267:713_1920x0_80_0_0_0d32ab657235c16216566327a12917e2.jpg
https://ria.ru/20251127/drony-2058174565.html
https://ria.ru/20251122/spetsoperatsiya-2056741014.html
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058261597_228:0:1179:713_1920x0_80_0_0_6927acd055c4ee8f24a413bbcd72e6a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российский стрелок рассказал об освобождении Отрадного

ВС России за неделю освободили Отрадное в Днепропетровской области

© РИА НовостиРоссийский стрелок с позывным "Крамар" в зоне СВО
Российский стрелок с позывным Крамар в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости
Российский стрелок с позывным "Крамар" в зоне СВО
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 28 ноя — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населённый пункт Отрадное в Днепропетровской области за неделю, рассказал РИА Новости российский стрелок с позывным "Крамар".
Минобороны РФ 23 ноября сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Отрадное в Днепропетровской области.
Беспилотник во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2025 на полигоне Борисовский в Минской области - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
На Западе забили тревогу из-за новой тактики ВС России в зоне СВО
Вчера, 19:06
Как рассказал боец, штурм проходил поэтапно: части продвигались квартал за кварталом, не давая противнику возможности закрепиться.
"На полное освобождение… сейчас точно не скажу, но, может, дня четыре. Неделя — и населённый пункт был полностью наш", — рассказал "Крамар".
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Российские военные за 15 минут взяли под контроль крупный опорный пункт ВСУ
22 ноября, 02:51
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепропетровская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала