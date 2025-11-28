Рейтинг@Mail.ru
Главврача больницы в Ингушетии заподозрили в превышении полномочий - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/sk-2058375344.html
Главврача больницы в Ингушетии заподозрили в превышении полномочий
Главврача больницы в Ингушетии заподозрили в превышении полномочий - РИА Новости, 28.11.2025
Главврача больницы в Ингушетии заподозрили в превышении полномочий
Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении главного врача Малгобекской районной больницы, которую подозревают в превышении полномочий при... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T15:16:00+03:00
2025-11-28T15:16:00+03:00
россия
республика ингушетия
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_30585b0843d8f1e0925aa772f51bf0fb.jpg
https://ria.ru/20251119/polnomochiya-2055912432.html
https://ria.ru/20251127/sud-2058071318.html
россия
республика ингушетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_227c624859110365207d1d5f82c95fa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика ингушетия, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
Россия, Республика Ингушетия, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
Главврача больницы в Ингушетии заподозрили в превышении полномочий

В Ингушетии главврача заподозрили в превышении полномочий после поездки за рубеж

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НАЛЬЧИК, 28 ноя – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении главного врача Малгобекской районной больницы, которую подозревают в превышении полномочий при оплате своей зарубежной стажировки, сообщило СУСК РФ по региону.
По версии следствия, в сентябре 2023 года главный врач Малгобекской центральной районной больницы заключила с индивидуальным предпринимателем два договора на оказание услуг по обеспечению участия представителя медицинского учреждения в зарубежной стажировке.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Первого замглавы района в Кузбассе обвинили в превышении полномочий
19 ноября, 08:35
"При этом в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации оплата по договорам произведена за счет средств обязательного медицинского страхования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что действия главврача привели к неэффективному использованию более 660 тысяч рублей бюджетных средств. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Превышении должностных полномочий" УК РФ, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы. Дело возбуждено на основании материалов, поступивших из УФСБ России по Ингушетии и Малгобекской городской прокуратуры.
В региональной прокуратуре уточнили, что главный врач оплатила из средств ФОМС собственную деловую зарубежную стажировку, в которую входили посещение учреждений здравоохранения и размещение в номере пятизвездочного отеля.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Медработнику в Курганской области вынесли приговор после смерти пациента
27 ноября, 15:58
 
РоссияРеспублика ИнгушетияФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала