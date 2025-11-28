https://ria.ru/20251128/sk-2058375344.html
Главврача больницы в Ингушетии заподозрили в превышении полномочий
Главврача больницы в Ингушетии заподозрили в превышении полномочий
Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении главного врача Малгобекской районной больницы, которую подозревают в превышении полномочий при... РИА Новости, 28.11.2025
Главврача больницы в Ингушетии заподозрили в превышении полномочий
НАЛЬЧИК, 28 ноя – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении главного врача Малгобекской районной больницы, которую подозревают в превышении полномочий при оплате своей зарубежной стажировки, сообщило СУСК РФ по региону.
По версии следствия, в сентябре 2023 года главный врач Малгобекской центральной районной больницы заключила с индивидуальным предпринимателем два договора на оказание услуг по обеспечению участия представителя медицинского учреждения в зарубежной стажировке.
"При этом в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации оплата по договорам произведена за счет средств обязательного медицинского страхования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что действия главврача привели к неэффективному использованию более 660 тысяч рублей бюджетных средств. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Превышении должностных полномочий" УК РФ
, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы. Дело возбуждено на основании материалов, поступивших из УФСБ России по Ингушетии
и Малгобекской городской прокуратуры.
В региональной прокуратуре уточнили, что главный врач оплатила из средств ФОМС
собственную деловую зарубежную стажировку, в которую входили посещение учреждений здравоохранения и размещение в номере пятизвездочного отеля.