Союз туриндустрии рассказал о ситуации с российскими туристами на Шри-Ланке
Союз туриндустрии рассказал о ситуации с российскими туристами на Шри-Ланке - РИА Новости, 28.11.2025
Союз туриндустрии рассказал о ситуации с российскими туристами на Шри-Ланке
Ситуация на Шри-Ланке находится под контролем властей, туристы находятся в отелях, экскурсионные программы пока приостановлены, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T15:41:00+03:00
2025-11-28T15:41:00+03:00
2025-11-28T16:04:00+03:00
шри-ланка
российский союз туриндустрии (рст)
в мире
шри-ланка
Новости
ru-RU
шри-ланка, российский союз туриндустрии (рст)
Шри-Ланка, Российский союз туриндустрии (РСТ), В мире
Союз туриндустрии рассказал о ситуации с российскими туристами на Шри-Ланке
РСТ: российские туристы на Шри-Ланке остаются в отелях
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Ситуация на Шри-Ланке находится под контролем властей, туристы находятся в отелях, экскурсионные программы пока приостановлены, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператора ITM group.
Центр управления стихийными бедствиями Шри-Ланки
ранее в пятницу сообщил, что в результате оползней и наводнений, вызванных циклоном "Дитвах" , на острове погибли не менее 56 человек, более 20 продолжают числиться пропавшими без вести. Для участия в спасательных работах направлено более 20,5 тысяч военнослужащих.
"Ситуация под контролем властей, с туристами все в порядке. Но экскурсионные программы пока приостановлены. Туристы остаются в отелях. В отелях все нормально. Сильный дождь и порывы ветра. Пока все что можем сказать", - цитирует РСТ руководителя пресс-службы ITM group Андрея Подколзина.
При этом, по словам Подколзина, ситуация все время меняется. В некоторых городах есть частичные затопления. "Некоторые дороги перекрыты, национальные парки не работают, большинство поездов не ходят", - добавил он.
Как сообщили позднее в РСТ со ссылкой на туроператора Anex, туристы компании накануне благополучно улетели с курорта, а сегодня рейсов нет.
Ранее в пятницу в РСТ сообщали, что существенного влияния на отдых российских туристов непогода не оказала. Были изменены маршруты единичных экскурсий.