Союз туриндустрии рассказал о ситуации с российскими туристами на Шри-Ланке

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Ситуация на Шри-Ланке находится под контролем властей, туристы находятся в отелях, экскурсионные программы пока приостановлены, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператора ITM group.

Центр управления стихийными бедствиями Шри-Ланки ранее в пятницу сообщил, что в результате оползней и наводнений, вызванных циклоном "Дитвах" , на острове погибли не менее 56 человек, более 20 продолжают числиться пропавшими без вести. Для участия в спасательных работах направлено более 20,5 тысяч военнослужащих.

"Ситуация под контролем властей, с туристами все в порядке. Но экскурсионные программы пока приостановлены. Туристы остаются в отелях. В отелях все нормально. Сильный дождь и порывы ветра. Пока все что можем сказать", - цитирует РСТ руководителя пресс-службы ITM group Андрея Подколзина.

При этом, по словам Подколзина, ситуация все время меняется. В некоторых городах есть частичные затопления. "Некоторые дороги перекрыты, национальные парки не работают, большинство поездов не ходят", - добавил он.

Как сообщили позднее в РСТ со ссылкой на туроператора Anex, туристы компании накануне благополучно улетели с курорта, а сегодня рейсов нет.