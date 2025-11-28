https://ria.ru/20251128/rossija-2058346280.html
Путин рассказал о реакции России на предложение США о саммите в Будапеште
Путин рассказал о реакции России на предложение США о саммите в Будапеште
Российская сторона с удовольствием согласилась с предложением США о проведении саммита в Будапеште, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2025
Путин рассказал о реакции России на предложение США о саммите в Будапеште
Путин: Россия с удовольствием согласилась с предложением США о саммите в Венгрии