Путин рассказал о реакции России на предложение США о саммите в Будапеште
14:10 28.11.2025 (обновлено: 14:11 28.11.2025)
Путин рассказал о реакции России на предложение США о саммите в Будапеште
Российская сторона с удовольствием согласилась с предложением США о проведении саммита в Будапеште, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2025
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российская сторона с удовольствием согласилась с предложением США о проведении саммита в Будапеште, заявил президент России Владимир Путин.
"Конечно, мы с удовольствием согласились (на предложение о проведении саммита РФ и США в Будапеште - ред.)", - сказал Путин на российско-венгерских переговорах.
Путин не исключил, что переговоры России и США приведут к саммиту в Венгрии
Вчера, 14:07
Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи глав двух государств, которая может пройти в Будапеште.
Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Орбан надеется, что недавние инициативы по Украине приведут к миру
Вчера, 14:07
 
