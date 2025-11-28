Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО уничтожили два украинских дрона над Воронежской областью
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:05 28.11.2025 (обновлено: 08:42 28.11.2025)
Силы ПВО уничтожили два украинских дрона над Воронежской областью
Силы ПВО уничтожили два украинских дрона над Воронежской областью - РИА Новости, 28.11.2025
Силы ПВО уничтожили два украинских дрона над Воронежской областью
В небе над Воронежской областью сбили два украинских беспилотника, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 28.11.2025
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
безопасность
вооруженные силы украины
воронежская область
2025
воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Безопасность, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО уничтожили два украинских дрона над Воронежской областью

Силы ПВО сбили два украинских БПЛА над Воронежской областью

Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор-М2У"
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор-М2У - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор-М2У". Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В небе над Воронежской областью сбили два украинских беспилотника, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в одном из городских округов и в одном районе Воронежской области были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата", — написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, пострадавших нет. Но в одном муниципалитете обломки дрона повредили кровлю жилого дома, в другом — остекление автозаправочной станции.
Согласно сводке Минобороны, всего за ночь силы ПВО уничтожили над территорией России 136 украинских дронов, больше всего — 46 — над Ростовской областью.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов.
В ответ на атаки российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
