Силы ПВО уничтожили два украинских дрона над Воронежской областью

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В небе над Воронежской областью сбили два украинских беспилотника, сообщил губернатор Александр Гусев.

"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в одном из городских округов и в одном районе Воронежской области были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата", — написал он в Telegram-канале

По словам губернатора, пострадавших нет. Но в одном муниципалитете обломки дрона повредили кровлю жилого дома, в другом — остекление автозаправочной станции.

Согласно сводке Минобороны, всего за ночь силы ПВО уничтожили над территорией России 136 украинских дронов, больше всего — 46 — над Ростовской областью

ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов.