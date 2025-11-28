https://ria.ru/20251128/pvo-2058241326.html
Силы ПВО уничтожили два украинских дрона над Воронежской областью
Силы ПВО уничтожили два украинских дрона над Воронежской областью - РИА Новости, 28.11.2025
Силы ПВО уничтожили два украинских дрона над Воронежской областью
28.11.2025
2025-11-28T07:05:00+03:00
2025-11-28T07:05:00+03:00
2025-11-28T08:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
безопасность
вооруженные силы украины
воронежская область
Силы ПВО уничтожили два украинских дрона над Воронежской областью
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В небе над Воронежской областью сбили два украинских беспилотника, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в одном из городских округов и в одном районе Воронежской области
были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата", — написал он в Telegram-канале
.
По словам губернатора, пострадавших нет. Но в одном муниципалитете обломки дрона повредили кровлю жилого дома, в другом — остекление автозаправочной станции.
Согласно сводке Минобороны, всего за ночь силы ПВО уничтожили над территорией России
136 украинских дронов, больше всего — 46 — над Ростовской областью
.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов.
В ответ на атаки российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.