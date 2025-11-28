Матерям-героиням предоставят льготы наравне с Героями России и Труда

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральные законы, предоставляющие социальные гарантии женщинам, имеющим звание "Мать-героиня", за рождение и воспитание более 10 детей, соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
Так, матери-героини будут иметь льготы, аналогичные тем, которые предоставляются за звание Героя РФ и Героя Труда РФ.
"Матерям-героиням будут предоставляться права и льготы, в том числе по оказанию медицинской помощи, лекарственному обеспечению и санаторно-курортному лечению, оплате жилого помещения и коммунальных услуг, бытовых услуг, бесплатному предоставлению земельных участков, бесплатному пользованию городским пассажирским транспортом, поездами пригородного сообщения, бесплатному проезду один раз в год железнодорожным транспортом в двухместном купе, водным и воздушным транспортом, бесплатному пользованию залами для официальных лиц и делегаций аэропортов и аэровокзалов, железнодорожных вокзалов и станций, морских вокзалов (портов) и речных вокзалов, пользованию средствами связи, посещению культурно-зрелищных и спортивно-оздоровительных организаций, профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, предоставлению отпусков", - рассказывал ранее член социального комитета Совфеда Сергей Горняков.
Законодательством предусматривается возможность получения матерями-героинями ежемесячной выплаты в размере 72 403,79 рубля с ежегодной индексацией в качестве альтернативы предоставления льгот в натуральном виде.
Вторым подписанным законом предусматривается право матерей-героинь на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение на том же уровне, как и Герои Труда Российской Федерации (с 1 апреля 2025 года – 36 619,93 рубля).