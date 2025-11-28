Матерям-героиням предоставят льготы наравне с Героями России и Труда

Законодательством предусматривается возможность получения матерями-героинями ежемесячной выплаты в размере 72 403,79 рубля с ежегодной индексацией в качестве альтернативы предоставления льгот в натуральном виде.

Вторым подписанным законом предусматривается право матерей-героинь на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение на том же уровне, как и Герои Труда Российской Федерации (с 1 апреля 2025 года – 36 619,93 рубля).