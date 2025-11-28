https://ria.ru/20251128/putin-2058526552.html
Путин подписал закон о бюджете ФОМС на 2026-2028 годы
Путин подписал закон о бюджете ФОМС на 2026-2028 годы - РИА Новости, 28.11.2025
Путин подписал закон о бюджете ФОМС на 2026-2028 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2026 год и на плановый период 2027... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T22:35:00+03:00
2025-11-28T22:35:00+03:00
2025-11-28T22:35:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797386046_0:0:2669:1501_1920x0_80_0_0_0920a3ccb1df3418d0f263d18e3d153a.jpg
https://ria.ru/20251128/putin-2058526208.html
https://ria.ru/20251128/putin-2058525470.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802044269_0:0:2714:2035_1920x0_80_0_0_8a0a35228d3771343d9659aecae367ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
Экономика, Россия, Владимир Путин, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
Путин подписал закон о бюджете ФОМС на 2026-2028 годы
Путин подписал закон об утверждении бюджета ФОМС на 2026-2028 годы
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, соответствующий документ размещен на сайте
официального опубликования правовых актов.
Доходы бюджета фонда на 2026 год утверждены в объеме 4,712 триллиона рублей, на 2027 год - 5,061 триллиона, на 2028 год - 5,419 триллиона; расходы - 4,794 триллиона, 5,141 триллиона и 5,504 триллиона рублей соответственно. Основным источником доходов определены страховые взносы на ОМС, на долю которых в 2026 году приходится 88,7%, в 2027 году - 89%, в 2028 году - 89,3%.
Таким образом, бюджет фонда на весь трехлетний период сформирован с дефицитом, который в 2026 году составит около 82 миллиардов рублей, в 2027 году - 80 миллиардов, в 2028 году - 85 миллиардов рублей.
Бюджету ФОМС
будут предоставляться межбюджетные трансферты: в 2026 году в объеме около 481,356 миллиарда рублей, в 2027 году - 497,967 миллиарда, в 2028 году - 519,88 миллиарда.
Основной статьей расходов бюджета ФОМС является субвенция бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение базовой программы ОМС в регионах. В структуре расходов бюджета ФОМС на долю субвенций приходится более 83%. На 2026 год субвенция предусмотрена в размере 3,992 триллиона рублей, на 2027 год - 4,312 триллиона, на 2028 год - 4,629 триллиона рублей.
По сравнению с предыдущим годом прирост субвенции в 2026 году составит 9,7%, в 2027 году - 8%, в 2028 году - 7,3%. Начиная с 2026 года размер субвенции определяется с учетом финансового обеспечения реализации базовой программы ОМС в ДНР
, ЛНР
, Запорожской и Херсонской областях
.