Путин применить результаты исследования о влиянии счастья на карьеру
Путин применить результаты исследования о влиянии счастья на карьеру - РИА Новости, 28.11.2025
Путин применить результаты исследования о влиянии счастья на карьеру
Президент России Владимир Путин предложил применять результаты исследования о влиянии счастья на карьеру в работе региональных команд, правительства и...
Путин применить результаты исследования о влиянии счастья на карьеру
Путин предложил применить итоги исследования о счастье в работе администрации
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил применять результаты исследования о влиянии счастья на карьеру в работе региональных команд, правительства и администрации президента.
Доцент кафедры управления человеческими ресурсами экономического факультета Южного федерального университета
Ольга Герасимова в ходе встречи Путина
с участниками V Конгресса молодых ученых рассказала главе государства о своем исследовании "Влияет ли счастье на академическую карьеру молодых специалистов".
"Я очень рассчитываю на то, что когда вы закончите эту работу, у нас будет возможность масштабировать ваши результаты, не только применять их в области научных исследований, деятельности научной, подготовки кадров в этой сфере, но и масштабировать на другие области деятельности. Я бы, например, с удовольствием распространил результаты ваших исследований и применил бы их в работе региональных управленческих команд, правительства Российской Федерации или администрации", - сказал Путин.