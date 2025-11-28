Рейтинг@Mail.ru
Путин и Моди подпишут пакет документов по итогам переговоров - РИА Новости, 28.11.2025
10:12 28.11.2025 (обновлено: 10:45 28.11.2025)
Путин и Моди подпишут пакет документов по итогам переговоров
Путин и Моди подпишут пакет документов по итогам переговоров - РИА Новости, 28.11.2025
Путин и Моди подпишут пакет документов по итогам переговоров
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Нарендра Моди на встрече в Индии подпишут пакет документов, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 28.11.2025
в мире
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
юрий ушаков
шос
нью-дели
россия
индия
нью-дели
москва
в мире, россия, индия, владимир путин, нарендра моди, юрий ушаков, шос, нью-дели, москва
В мире, Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Юрий Ушаков, ШОС, Нью-Дели, Москва
Путин и Моди подпишут пакет документов по итогам переговоров

Путин и Моди примут совместное заявление по итогам встречи в Индии

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Владимир Путин
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Нарендра Моди на встрече в Индии подпишут пакет документов, сообщила пресс-служба Кремля.
"По итогам переговоров будет принято совместное заявление и подписан целый ряд двусторонних межведомственных и коммерческих документов", — говорится в релизе.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Россия вошла в пятерку основных поставщиков продукции АПК в Индию
20 ноября, 08:28

Путин посетит страну по приглашению коллеги 4-5 декабря.

На встрече лидеры обсудят перспективы отношений Москвы и Нью-Дели и актуальные международные и региональные темы.
Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Главы МИД России и Индии обсудили сотрудничество в энергетической сфере
17 ноября, 21:23
Российский лидер также проведет переговоры с президентом Индии Дроупади Мурму.
Помощник Путина Юрий Ушаков называл предстоящую поездку важной и "сверхбольшой".
В последний раз лидеры России и Индии виделись на саммите ШОС в Китае в начале сентября.
Нью-Дели. Деловой квартал - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Посол рассказал о товарообороте России и Индии в условиях санкций
20 ноября, 07:35
 
В миреРоссияИндияВладимир ПутинНарендра МодиЮрий УшаковШОСНью-ДелиМосква
 
 
