Путин и Моди подпишут пакет документов по итогам переговоров
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Нарендра Моди на встрече в Индии подпишут пакет документов, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 28.11.2025
