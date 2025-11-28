Рейтинг@Mail.ru
Объявлены победители премии "Голос истории" - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:25 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/premiya-2058480906.html
Объявлены победители премии "Голос истории"
Объявлены победители премии "Голос истории" - РИА Новости, 28.11.2025
Объявлены победители премии "Голос истории"
Победителями Всероссийской премии в сфере исторического просвещения молодежи "Голос истории" в 11 номинациях стали 29 проектов, подготовленных общественными... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T20:25:00+03:00
2025-11-28T20:25:00+03:00
общество
россия
севастополь
борис чернышов (депутат)
москва
российская академия наук
транснефть
российское историческое общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058483535_0:116:2633:1598_1920x0_80_0_0_4b44fa8e7e4b79409c4557a3b5e0099e.jpg
https://ria.ru/20251128/premiya-2058336237.html
россия
севастополь
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058483535_270:0:2610:1755_1920x0_80_0_0_037c6d47084d0c59c37b98c02a3d850a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, севастополь, борис чернышов (депутат), москва, российская академия наук, транснефть, российское историческое общество, социальный навигатор, освобождение. путь к победе
Общество, Россия, Севастополь, Борис Чернышов (депутат), Москва, Российская академия наук, Транснефть, Российское историческое общество, Социальный навигатор, Освобождение. Путь к Победе

Объявлены победители премии "Голос истории"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкНаграды на торжественной церемонии вручения Всероссийской премии "Голос истории" в корпусе Третьяковской галереи на Кадашёвской набережной в Москве
Награды на торжественной церемонии вручения Всероссийской премии Голос истории в корпусе Третьяковской галереи на Кадашёвской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Победителями Всероссийской премии в сфере исторического просвещения молодежи "Голос истории" в 11 номинациях стали 29 проектов, подготовленных общественными организациями, учителями, молодыми исследователями, авторами образовательных инициатив, лидерами школьных и студенческих сообществ из 17 регионов России и Республики Узбекистан, сообщил оргкомитет премии.
"Голос истории" – одна из немногих премий, которая открыта для участия каждого россиянина, и в которой можно реализовать любой проект, отметил заместитель председателя Государственной Думы РФ, председатель оргкомитета премии "Голос истории" Борис Чернышов.
"Историческое просвещение должно быть увлекательным и интересным для каждого человека, чтобы, рассказывая про историю огромной страны, он рассказывал, в том числе, и про историю своей семьи. На конкурс пришли интересные проекты, участники которых рассказывали и про свою малую Родину, и про нашу страну в целом. Здесь были рассказы про Великую Отечественную войну, про веру, истории семей, личные истории участников, это было очень интересно", – рассказал он.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВедущие на торжественной церемонии вручения Всероссийской премии "Голос истории" в корпусе Третьяковской галереи на Кадашёвской набережной в Москве.
Ведущие на торжественной церемонии вручения Всероссийской премии Голос истории в корпусе Третьяковской галереи на Кадашёвской набережной в Москве. - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Ведущие на торжественной церемонии вручения Всероссийской премии "Голос истории" в корпусе Третьяковской галереи на Кадашёвской набережной в Москве.
Всех участников конкурса, среди которых были и школьные музеи, и библиотеки, и большие федеральные проекты, объединила любовь к истории и желание сделать ее понятной, доступной и интересной, подчеркнул генеральный директор АНО "Герои Отечества", секретарь оргкомитета премии "Голос истории" Владислав Курбатов.
"Наша главная цель – чтобы конкурсные проекты были масштабированы во все регионы, во все школы и детские сады. Чтобы тот колоссальный опыт, которым обладают наши лауреаты, был передан другим людям, и чтобы историческое просвещение было живым, интересным, открытым. Чтобы проходил настоящий диалог между молодежью, властью, представителями общественности. Чтобы это была большая дружная семья, которая действительно любит изучать историю своей страны и делиться этим знанием друг с другом", – заявил он.
В номинации "Лучший образовательный проект" первое место завоевал проект "Первая оборона Севастополя. Потомству в пример" Региональной общественной организации "Севастопольский военно-исторический клуб" (город Севастополь).
В номинации "Лучший музейный или выставочный проект" победила выставка "Освобождение. Путь к Победе" Международной медиагруппы "Россия сегодня" (г. Москва).
Проект Освобождение стал победителем премии Голос истории - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Проект "Освобождение" стал победителем премии "Голос истории"
Вчера, 19:32
В номинации "Лучший школьный музей" первое место получил Школьный археологический музей Полевского края Центра развития творчества им. Бобровой (Свердловская область).
В номинации "Лучший медиапроект" победил исторический медиапроект "MEDMEDIA: Династии" Падерина Кирилла Александровича (Тюменская область).
В номинации "Лучший краеведческий проект" первое место завоевал цикл исторических AR-квестов "Лаборатория квеста: КУZБАСС" АНО по развитию социокультурных проектов "Ресурсный центр РЕГИОН ИНФО" (Кемеровская область — Кузбасс).
В номинации "Лучший зарубежный проект об истории России" победителем стала народная акция "Рисуем Победу" Головачева Владимира Сергеевича (г. Москва).
В номинации "Лучший проект по сохранению памяти об участниках Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов" первое место получил Музей под открытым небом "Оружие Победы" АО "Сибагро" (Томская область).
В номинации "Лучший педагогический подход" победителем стал научный сотрудник ИА РАН, учитель истории МОУ "Гимназия" (г. Переславль-Залесский Ярославской области) Зейфер Владимир Александрович.
В номинации "Лучший исторический фильм" первое место завоевал фильм "Нюрнбергский процесс" Фонда Военно-исторического кино (г. Москва).
В специальной номинации "За вклад в историческое просвещение молодежи" победил Константин Николаевич Панферов (г. Москва).
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкНаграды на торжественной церемонии вручения Всероссийской премии "Голос истории"
Награды на торжественной церемонии вручения Всероссийской премии Голос истории - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Награды на торжественной церемонии вручения Всероссийской премии "Голос истории"
В специальной номинации "За вклад в историческое просвещение молодежи. Бизнес" победило ПАО "Транснефть" (г. Москва).
Премия "Голос истории", организованная АНО "Герои Отечества", — первый в России проект, объединяющий лучшие практики изучения, сохранения и популяризации исторического наследия среди детей и молодежи. В дебютном сезоне на участие было подано 1775 заявок из 84 регионов России, а также из Туниса, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Турции.
Организатор премии – АНО "Герои Отечества" при грантовой поддержке "Движения Первых". Партнерами премии выступают Министерство просвещения Российской Федерации, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Роспатриотцентр, "Социальный навигатор" Международной медиагруппы "Россия сегодня", федеральные музеи.
 
ОбществоРоссияСевастопольБорис Чернышов (депутат)МоскваРоссийская академия наукТранснефтьРоссийское историческое обществоСоциальный навигаторОсвобождение. Путь к Победе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала