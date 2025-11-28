Объявлены победители премии "Голос истории"

Награды на торжественной церемонии вручения Всероссийской премии "Голос истории" в корпусе Третьяковской галереи на Кадашёвской набережной в Москве

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Победителями Всероссийской премии в сфере исторического просвещения молодежи "Голос истории" в 11 номинациях стали 29 проектов, подготовленных общественными организациями, учителями, молодыми исследователями, авторами образовательных инициатив, лидерами школьных и студенческих сообществ из 17 регионов России и Республики Узбекистан, сообщил оргкомитет премии.

"Голос истории" – одна из немногих премий, которая открыта для участия каждого россиянина, и в которой можно реализовать любой проект, отметил заместитель председателя Государственной Думы РФ, председатель оргкомитета премии "Голос истории" Борис Чернышов.

"Историческое просвещение должно быть увлекательным и интересным для каждого человека, чтобы, рассказывая про историю огромной страны, он рассказывал, в том числе, и про историю своей семьи. На конкурс пришли интересные проекты, участники которых рассказывали и про свою малую Родину, и про нашу страну в целом. Здесь были рассказы про Великую Отечественную войну, про веру, истории семей, личные истории участников, это было очень интересно", – рассказал он.

Всех участников конкурса, среди которых были и школьные музеи, и библиотеки, и большие федеральные проекты, объединила любовь к истории и желание сделать ее понятной, доступной и интересной, подчеркнул генеральный директор АНО "Герои Отечества", секретарь оргкомитета премии "Голос истории" Владислав Курбатов.

"Наша главная цель – чтобы конкурсные проекты были масштабированы во все регионы, во все школы и детские сады. Чтобы тот колоссальный опыт, которым обладают наши лауреаты, был передан другим людям, и чтобы историческое просвещение было живым, интересным, открытым. Чтобы проходил настоящий диалог между молодежью, властью, представителями общественности. Чтобы это была большая дружная семья, которая действительно любит изучать историю своей страны и делиться этим знанием друг с другом", – заявил он.

В номинации "Лучший образовательный проект" первое место завоевал проект "Первая оборона Севастополя. Потомству в пример" Региональной общественной организации "Севастопольский военно-исторический клуб" (город Севастополь).

В номинации "Лучший музейный или выставочный проект" победила выставка "Освобождение. Путь к Победе" Международной медиагруппы "Россия сегодня" (г. Москва).

В номинации "Лучший школьный музей" первое место получил Школьный археологический музей Полевского края Центра развития творчества им. Бобровой (Свердловская область).

В номинации "Лучший медиапроект" победил исторический медиапроект "MEDMEDIA: Династии" Падерина Кирилла Александровича (Тюменская область).

В номинации "Лучший краеведческий проект" первое место завоевал цикл исторических AR-квестов "Лаборатория квеста: КУZБАСС" АНО по развитию социокультурных проектов "Ресурсный центр РЕГИОН ИНФО" (Кемеровская область — Кузбасс).

В номинации "Лучший зарубежный проект об истории России" победителем стала народная акция "Рисуем Победу" Головачева Владимира Сергеевича (г. Москва).

В номинации "Лучший проект по сохранению памяти об участниках Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов" первое место получил Музей под открытым небом "Оружие Победы" АО "Сибагро" (Томская область).

В номинации "Лучший педагогический подход" победителем стал научный сотрудник ИА РАН, учитель истории МОУ "Гимназия" (г. Переславль-Залесский Ярославской области) Зейфер Владимир Александрович.

В номинации "Лучший исторический фильм" первое место завоевал фильм "Нюрнбергский процесс" Фонда Военно-исторического кино (г. Москва).

В специальной номинации "За вклад в историческое просвещение молодежи" победил Константин Николаевич Панферов (г. Москва).

В специальной номинации "За вклад в историческое просвещение молодежи. Бизнес" победило ПАО "Транснефть" (г. Москва).

Премия "Голос истории", организованная АНО "Герои Отечества", — первый в России проект, объединяющий лучшие практики изучения, сохранения и популяризации исторического наследия среди детей и молодежи. В дебютном сезоне на участие было подано 1775 заявок из 84 регионов России, а также из Туниса, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Турции.