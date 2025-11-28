https://ria.ru/20251128/posolstvo-2058313182.html
Посольство на Шри-Ланке не получало сообщений о пострадавших россиянах
Посольство на Шри-Ланке не получало сообщений о пострадавших россиянах - РИА Новости, 28.11.2025
Посольство на Шри-Ланке не получало сообщений о пострадавших россиянах
Посольство России на Шри-Ланке не получало сообщений о пострадавших из-за непогоды россиянах, сообщил РИА Новости глава пресс-службы посольства России в... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T12:44:00+03:00
2025-11-28T12:44:00+03:00
2025-11-28T12:44:00+03:00
шри-ланка
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046707612_0:289:2640:1774_1920x0_80_0_0_714f16886b17649e9742cf7741b15c65.jpg
https://ria.ru/20251020/shri-lanka-2049271852.html
шри-ланка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046707612_125:0:2640:1886_1920x0_80_0_0_44158700ddede008f16546854330bd0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шри-ланка, россия, в мире
Шри-Ланка, Россия, В мире
Посольство на Шри-Ланке не получало сообщений о пострадавших россиянах
Посольство РФ на Шри-Ланке не получало информации о пострадавших россиянах
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 ноя - РИА Новости. Посольство России на Шри-Ланке не получало сообщений о пострадавших из-за непогоды россиянах, сообщил РИА Новости глава пресс-службы посольства России в республике Герман Федоров.
"Сообщений о пострадавших из числа российских граждан не получали", - сказал он.
Ранее посольство призвало находящихся на острове российских туристов сохранять бдительность в связи с ухудшением погодных условий.
Центр управления стихийными бедствиями Шри-Ланки
ранее сообщил, что в результате оползней и наводнений, вызванных циклоном "Дитвах", на острове погибли не менее 56 человек, более 20 продолжают числиться пропавшими без вести. Президент Шри-Ланки Анура Диссанаяке поручил армии оказать немедленную помощь пострадавшим, для участия в спасательных работах уже направлено более 20,5 тысяч военнослужащих.
Согласно заявлению управления по развитию туризма на Шри-Ланке, несмотря на непогоду, основные туристические направления на острове работают в обычном режиме. В управлении добавили, что на Шри-Ланке круглосуточно работает горячая линия для туристов: по номеру 1912 можно запросить помощь туристической полиции, центра по борьбе со стихийными бедствиями и других служб.