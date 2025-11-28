Посольство на Шри-Ланке не получало сообщений о пострадавших россиянах

"Сообщений о пострадавших из числа российских граждан не получали", - сказал он.

Согласно заявлению управления по развитию туризма на Шри-Ланке, несмотря на непогоду, основные туристические направления на острове работают в обычном режиме. В управлении добавили, что на Шри-Ланке круглосуточно работает горячая линия для туристов: по номеру 1912 можно запросить помощь туристической полиции, центра по борьбе со стихийными бедствиями и других служб.