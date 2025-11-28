Рейтинг@Mail.ru
12:44 28.11.2025
Посольство на Шри-Ланке не получало сообщений о пострадавших россиянах
Посольство на Шри-Ланке не получало сообщений о пострадавших россиянах
2025
Новости
Посольство на Шри-Ланке не получало сообщений о пострадавших россиянах

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 ноя - РИА Новости. Посольство России на Шри-Ланке не получало сообщений о пострадавших из-за непогоды россиянах, сообщил РИА Новости глава пресс-службы посольства России в республике Герман Федоров.
"Сообщений о пострадавших из числа российских граждан не получали", - сказал он.
Ранее посольство призвало находящихся на острове российских туристов сохранять бдительность в связи с ухудшением погодных условий.
Центр управления стихийными бедствиями Шри-Ланки ранее сообщил, что в результате оползней и наводнений, вызванных циклоном "Дитвах", на острове погибли не менее 56 человек, более 20 продолжают числиться пропавшими без вести. Президент Шри-Ланки Анура Диссанаяке поручил армии оказать немедленную помощь пострадавшим, для участия в спасательных работах уже направлено более 20,5 тысяч военнослужащих.
Согласно заявлению управления по развитию туризма на Шри-Ланке, несмотря на непогоду, основные туристические направления на острове работают в обычном режиме. В управлении добавили, что на Шри-Ланке круглосуточно работает горячая линия для туристов: по номеру 1912 можно запросить помощь туристической полиции, центра по борьбе со стихийными бедствиями и других служб.
Полицейский в столице Шри-Ланки Коломбо - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
На Шри-Ланке школьный автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
20 октября, 04:50
 
