Польша продлила ограничения на использование воздушного пространства - РИА Новости, 28.11.2025
19:55 28.11.2025
Польша продлила ограничения на использование воздушного пространства
Ограничения на использование отдельных участков польского воздушного пространства вблизи границ с Украиной и Белоруссией продлено до 9 марта 2026 года, сообщило
в мире, украина, белоруссия, польша, дональд туск, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, еврокомиссия, евросоюз, нато
В мире, Украина, Белоруссия, Польша, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Песков, Еврокомиссия, Евросоюз, НАТО
CC BY-SA 4.0 / Lindeman97 / Ratusz w WałbrzychuРатуша в Валбжихе
Ратуша в Валбжихе - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Ратуша в Валбжихе. Архивное фото
ВАРШАВА, 28 ноя - РИА Новости. Ограничения на использование отдельных участков польского воздушного пространства вблизи границ с Украиной и Белоруссией продлено до 9 марта 2026 года, сообщило польское агентство аэронавигационного обслуживания.
Предыдущий срок действия этих ограничений был установлен до 9 декабря.
Александр Кононов и Евгений Иванов - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Польше опубликовали фото разыскиваемых участников диверсий на ж/д путях
Вчера, 19:51
"Польское агентство аэронавигационного обслуживания продлило ограничения на свободное использование части польского воздушного пространства до 9 марта 2026 года, обновив зону ограничения вдоль границ с Украиной и Белоруссией", - говорится в заявлении ведомства.
Польское агентство аэронавигационного обслуживания добавило, что запрос на продление этих ограничений поступил от оперативного командования вооруженных сил. Ведомство заявило, что ограничения ввели для обеспечения национальной безопасности.
"Ограничения не распространяются на пассажирскую авиацию, поскольку уровень ограничений представляет собой зону от земли до примерно трех километров. Зона простирается от 26 до 50 километров вглубь страны, в зависимости от местоположения", - отмечается в заявлении польского агентства аэронавигационного обслуживания.
Ссылаясь на правила, действующие в зоне, ведомство указало, что авиация общего назначения, в частности небольшие и прогулочные самолеты, могут выполнять полеты в дневное время при условии подачи плана полета и оснащения воздушного судна радиостанцией и транспондером, при этом подобные полеты запрещены в ночное время. Вместе с тем польское агентство аэронавигационного обслуживания объявило о разрешении полетов военных самолетов в этой зоне, а также полетов с государственными кодами.
Флаги Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Польский депутат дал совет украинцам
21 ноября, 12:14
Относительно гражданских беспилотных летательных аппаратов ведомство уточнило, что полеты БПЛА разрешены в дневное время при условии, что они не нарушают опознавательные зоны противовоздушной обороны Белоруссии и Украины. Однако польское агентство аэронавигационного обслуживания подчеркнуло, что полеты беспилотников в ночное время остаются запрещенными.
Польский премьер Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии, генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Глава Минобороны Польши потребовал от Украины объяснений
Вчера, 12:11
 
