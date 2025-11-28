Польша продлила ограничения на использование воздушного пространства

ВАРШАВА, 28 ноя - РИА Новости. Ограничения на использование отдельных участков польского воздушного пространства вблизи границ с Украиной и Белоруссией продлено до 9 марта 2026 года, сообщило польское агентство аэронавигационного обслуживания.

Предыдущий срок действия этих ограничений был установлен до 9 декабря.

"Польское агентство аэронавигационного обслуживания продлило ограничения на свободное использование части польского воздушного пространства до 9 марта 2026 года, обновив зону ограничения вдоль границ с Украиной и Белоруссией", - говорится в заявлении ведомства.

Польское агентство аэронавигационного обслуживания добавило, что запрос на продление этих ограничений поступил от оперативного командования вооруженных сил. Ведомство заявило, что ограничения ввели для обеспечения национальной безопасности.

"Ограничения не распространяются на пассажирскую авиацию, поскольку уровень ограничений представляет собой зону от земли до примерно трех километров. Зона простирается от 26 до 50 километров вглубь страны, в зависимости от местоположения", - отмечается в заявлении польского агентства аэронавигационного обслуживания.

Ссылаясь на правила, действующие в зоне, ведомство указало, что авиация общего назначения, в частности небольшие и прогулочные самолеты, могут выполнять полеты в дневное время при условии подачи плана полета и оснащения воздушного судна радиостанцией и транспондером, при этом подобные полеты запрещены в ночное время. Вместе с тем польское агентство аэронавигационного обслуживания объявило о разрешении полетов военных самолетов в этой зоне, а также полетов с государственными кодами.

Относительно гражданских беспилотных летательных аппаратов ведомство уточнило, что полеты БПЛА разрешены в дневное время при условии, что они не нарушают опознавательные зоны противовоздушной обороны Белоруссии и Украины. Однако польское агентство аэронавигационного обслуживания подчеркнуло, что полеты беспилотников в ночное время остаются запрещенными.

