В Петербурге мигранты обжили самодельные мини-студии на заброшенном заводе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. "Муравейник" из самодельных мини-студий, где обосновались мигранты, в том числе и нелегальные, обнаружила полиция на заброшенном заводе в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, сообщила "Муравейник" из самодельных мини-студий, где обосновались мигранты, в том числе и нелегальные, обнаружила полиция на заброшенном заводе в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Сотрудники полиции при поддержке спецполка ГУМВД, кинологов и представителей ФСО России проверили территорию бывшего промышленного предприятия на набережной Обводного канала.

"Заброшенные корпуса завода давно превратились в своеобразный "подпольный" лофт, где собственники помещений переоборудовали площади в десятки мини-студий, каждая — за собственной металлической дверью, как ячейки огромного муравейника. Именно здесь обосновались мигранты, проживавшие без договоров аренды, а некоторые и без надлежащих документов миграционного контроля", – рассказали в региональном главке МВД.

Как отмечается, обитатели "муравейника" неохотно подчинялись требованиям полиции, в некоторых случаях правоохранителям приходилось "задействовать ломы", чтобы попасть в помещение.