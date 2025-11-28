https://ria.ru/20251128/politsiya-2058367029.html
В Петербурге мигранты обжили самодельные мини-студии на заброшенном заводе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя – РИА Новости.
"Муравейник" из самодельных мини-студий, где обосновались мигранты, в том числе и нелегальные, обнаружила полиция на заброшенном заводе в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба
регионального главка МВД РФ.
Сотрудники полиции при поддержке спецполка ГУМВД, кинологов и представителей ФСО России
проверили территорию бывшего промышленного предприятия на набережной Обводного канала.
"Заброшенные корпуса завода давно превратились в своеобразный "подпольный" лофт, где собственники помещений переоборудовали площади в десятки мини-студий, каждая — за собственной металлической дверью, как ячейки огромного муравейника. Именно здесь обосновались мигранты, проживавшие без договоров аренды, а некоторые и без надлежащих документов миграционного контроля", – рассказали в региональном главке МВД.
Как отмечается, обитатели "муравейника" неохотно подчинялись требованиям полиции, в некоторых случаях правоохранителям приходилось "задействовать ломы", чтобы попасть в помещение.
В ходе рейда была проверена законность пребывания около ста человек, в том числе 25 иностранных граждан. Пятеро из них оказались в отделе полиции в связи с нарушением миграционного законодательства, им предстоит депортация, добавили в ГУМВД.