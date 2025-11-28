Будущие мирные соглашения меняются не в пользу Украины, считает Косачев

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Содержание будущих мирных соглашений по Украине определяется на линии боевого соприкосновения, и каждый день ситуация меняется не в лучшую для Киева сторону, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Как все будет прописано в будущих соглашениях по урегулированию конфликта, с моей точки зрения, определяется не столько в Вашингтоне, в Брюсселе, в Киеве или даже в Москве. Это все определяется на линии боевого соприкосновения, и каждый день содержание будущих мирных соглашений меняется не в лучшую для Украины сторону", - сказал политик в ходе семинар-совещания с участием Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.
По его мнению, это очень хорошо уже понимают в Соединенных Штатах Америки при нынешнем президенте Дональде Трампе. Но, к сожалению, этого пока не понимают в европейских столицах, которые отчаянным образом пытаются удержать Украину в состоянии войны с Россией и с русским миром.
"Ситуация, безусловно, не находится в статике, она находится в динамике. И, слава Богу, мы побеждаем", - отметил Косачев.
Парламентарий обратил внимание на то, что позиция России не менялась ни разу, начиная с февраля 2022 года. "Требования к Украине были сформулированы уже тогда, и они остаются неизменными до сих пор", - подчеркнул сенатор.
Косачев также напомнил, что ранее бюджет одной американской организации USAID на Украину составлял 80 миллионов долларов. "Я убеждён в том, что мы недооценили значение этой работы. Но, с другой стороны, мы видим, что она в части превращения Украины в анти-Россию дала нынешний прискорбный результат и уже не только запад Украины, но и значительная часть центра заражена этой бациллой национализма", - заключил политик.