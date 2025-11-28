Будущие мирные соглашения меняются не в пользу Украины, считает Косачев

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Содержание будущих мирных соглашений по Украине определяется на линии боевого соприкосновения, и каждый день ситуация меняется не в лучшую для Киева сторону, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Парламентарий обратил внимание на то, что позиция России не менялась ни разу, начиная с февраля 2022 года. "Требования к Украине были сформулированы уже тогда, и они остаются неизменными до сих пор", - подчеркнул сенатор.