Будущие мирные соглашения меняются не в пользу Украины, считает Косачев
14:11 28.11.2025 (обновлено: 23:47 28.11.2025)
Будущие мирные соглашения меняются не в пользу Украины, считает Косачев
в мире
украина
киев
россия
константин косачев
мирный план сша по украине
2025
в мире, украина, киев, россия, константин косачев, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Киев, Россия, Константин Косачев, Мирный план США по Украине
Будущие мирные соглашения меняются не в пользу Украины, считает Косачев

Косачев: будущие мирные соглашения каждый день меняются не в пользу Украины

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Содержание будущих мирных соглашений по Украине определяется на линии боевого соприкосновения, и каждый день ситуация меняется не в лучшую для Киева сторону, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Как все будет прописано в будущих соглашениях по урегулированию конфликта, с моей точки зрения, определяется не столько в Вашингтоне, в Брюсселе, в Киеве или даже в Москве. Это все определяется на линии боевого соприкосновения, и каждый день содержание будущих мирных соглашений меняется не в лучшую для Украины сторону", - сказал политик в ходе семинар-совещания с участием Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Запад кинул Украину, считает Косачев
24 ноября, 12:08
По его мнению, это очень хорошо уже понимают в Соединенных Штатах Америки при нынешнем президенте Дональде Трампе. Но, к сожалению, этого пока не понимают в европейских столицах, которые отчаянным образом пытаются удержать Украину в состоянии войны с Россией и с русским миром.
"Ситуация, безусловно, не находится в статике, она находится в динамике. И, слава Богу, мы побеждаем", - отметил Косачев.
Парламентарий обратил внимание на то, что позиция России не менялась ни разу, начиная с февраля 2022 года. "Требования к Украине были сформулированы уже тогда, и они остаются неизменными до сих пор", - подчеркнул сенатор.
Косачев также напомнил, что ранее бюджет одной американской организации USAID на Украину составлял 80 миллионов долларов. "Я убеждён в том, что мы недооценили значение этой работы. Но, с другой стороны, мы видим, что она в части превращения Украины в анти-Россию дала нынешний прискорбный результат и уже не только запад Украины, но и значительная часть центра заражена этой бациллой национализма", - заключил политик.
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Балтика и Черное море могли быть внутренними морями НАТО, заявил Косачев
11 ноября, 11:10
 
В миреУкраинаКиевРоссияКонстантин КосачевМирный план США по Украине
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
