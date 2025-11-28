Турция готова принять переговоры России и Украины в Стамбуле, заявил Фидан

АНКАРА, 28 ноя - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что турецкая сторона вновь готова принять переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле, необходимо сохранить переговорный тренд.
"Как мы знаем, в Женеве начался новый переговорный процесс, до этого был инициирован план. Необходимо сохранить этот переговорный тренд. Что касается нас, мы готовы вновь принять переговоры РФ и Украины в Стамбуле, как заявил господин президент (Турции Реджеп Тайип Эрдоган - ред.), в мирном процессе не будет проигравшей стороны", - заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства на пресс-конференции в Берлине в пятницу.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.