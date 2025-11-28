Путин и Орбан обсудили ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Владимир Путин и премьер-министр Венгрии обсудили на переговорах в Кремле ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения.

Президент рассказал, что провести саммит России и США в Будапеште предложил Дональд Трамп:

« "Спасибо за то, что вы так откликнулись на возможную встречу между мной и президентом Соединенных Штатов именно в вашей стране". Владимир Путин президент России президент России

Путин отметил, что был бы рад проведению встречи именно в Будапеште, если стороны об этом договорятся. Москва знает взвешенную позицию Венгрии по украинскому вопросу. Со своей стороны, Орбан заявил, что готов предоставить площадку для переговоров:

« "Мы надеемся, что недавно обнародованные мирные инициативы в конечном итоге приведут к этому самому миру". Виктор Орбан премьер Венгрии премьер Венгрии

Президент также подчеркнул, что отношения Москвы и Будапешта основаны на прагматичном подходе, страны сотрудничают в энергетике, товарооборот в этом году вырос на семь процентов. Есть вопросы и проблемы, которые требуют обсуждения:

« "Мне очень приятно отметить, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня, наши отношения сохраняются и продолжают развиваться". Владимир Путин президент России президент России

Орбан уточнил, что Венгрия ценит стабильность энергопоставок из России, заинтересована в продолжении диалога по этому вопросу:

« "Это 14-й раз, когда я встречаюсь с вами. Я думаю, что с поправкой на текущий исторический момент мы действительно очень много сделали для развития взаимодействия между нашими народами. И искренне надеюсь, что мы еще многое сделаем". Виктор Орбан премьер Венгрии премьер Венгрии

На встрече также присутствуют глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что лидеры не планируют общаться с прессой.