Рейтинг@Mail.ru
Путин и Орбан обсудили ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 28.11.2025 (обновлено: 14:11 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/peregovory-2058335937.html
Путин и Орбан обсудили ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения
Путин и Орбан обсудили ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения - РИА Новости, 28.11.2025
Путин и Орбан обсудили ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения
Владимир Путин и премьер-министр Венгрии обсудили на переговорах в Кремле ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T13:49:00+03:00
2025-11-28T14:11:00+03:00
владимир путин
сергей лавров
юрий ушаков
сша
венгрия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058339154_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_15e1d8c3d8f3ec20e8c10d9939e1a48a.jpg
https://ria.ru/20251120/orban-2056233961.html
сша
венгрия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Переговоры Путина с Орбаном в Кремле
Переговоры Путина с Орбаном в Кремле
2025-11-28T13:49
true
PT0M43S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058339154_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e252850844b1584eac887d0f39715e92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, сергей лавров, юрий ушаков, сша, венгрия, москва
Владимир Путин, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, США, Венгрия, Москва

Путин и Орбан обсудили ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Владимир Путин и премьер-министр Венгрии обсудили на переговорах в Кремле ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения.
Президент рассказал, что провести саммит России и США в Будапеште предложил Дональд Трамп:
«
"Спасибо за то, что вы так откликнулись на возможную встречу между мной и президентом Соединенных Штатов именно в вашей стране".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Путин отметил, что был бы рад проведению встречи именно в Будапеште, если стороны об этом договорятся. Москва знает взвешенную позицию Венгрии по украинскому вопросу. Со своей стороны, Орбан заявил, что готов предоставить площадку для переговоров:
«
"Мы надеемся, что недавно обнародованные мирные инициативы в конечном итоге приведут к этому самому миру".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Виктор Орбан
премьер Венгрии
Президент также подчеркнул, что отношения Москвы и Будапешта основаны на прагматичном подходе, страны сотрудничают в энергетике, товарооборот в этом году вырос на семь процентов. Есть вопросы и проблемы, которые требуют обсуждения:
«
"Мне очень приятно отметить, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня, наши отношения сохраняются и продолжают развиваться".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Орбан уточнил, что Венгрия ценит стабильность энергопоставок из России, заинтересована в продолжении диалога по этому вопросу:
«
"Это 14-й раз, когда я встречаюсь с вами. Я думаю, что с поправкой на текущий исторический момент мы действительно очень много сделали для развития взаимодействия между нашими народами. И искренне надеюсь, что мы еще многое сделаем".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Виктор Орбан
премьер Венгрии
На встрече также присутствуют глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что лидеры не планируют общаться с прессой.
Орбан перед вылетом в Москву заявил, что хочет продолжить импорт нефти и газа в Венгрию. По его словам, США отменили санкции на трубопроводные поставки. Премьер подчеркнул, что экспорт из России обеспечил стране самые низкие цены на энергоносители в Европе.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Орбан предупредил ЕС о последствиях использования российских активов
20 ноября, 10:57
 
Владимир ПутинСергей ЛавровЮрий УшаковСШАВенгрияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала