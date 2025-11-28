Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье подросток залез на голову памятника "Вежливому солдату"
15:03 28.11.2025
В Приамурье подросток залез на голову памятника "Вежливому солдату"
В Приамурье подросток залез на голову памятника "Вежливому солдату" - РИА Новости, 28.11.2025
В Приамурье подросток залез на голову памятника "Вежливому солдату"
Полиция установила личность подростка, который залез на памятник "Вежливому солдату" в Белогорске, несовершеннолетний состоит на профучёте в ПДН, а его отец... РИА Новости, 28.11.2025
В Приамурье подросток залез на голову памятника "Вежливому солдату"

Залезший на памятник "Вежливому солдату" в Белогорске подросток состоит на учете

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 ноя – РИА Новости. Полиция установила личность подростка, который залез на памятник "Вежливому солдату" в Белогорске, несовершеннолетний состоит на профучёте в ПДН, а его отец признан "неблагополучным родителем", сообщило УМВД по Амурской области.
Ранее местные соцсети опубликовали видео, на котором подросток буквально садится на лицо памятника, а взрослые люди его сгоняют.
«
"Сотрудниками полиции МО МВД России "Белогорский" Амурской области установлен несовершеннолетний 2013 года рождения, который вечером 23 ноября залез на голову памятника "Вежливому солдату" в городе Белогорске… Несовершеннолетний с ноября 2024 года состоит на профилактическом учёте в отделении ПДН МО МВД России "Белогорский", - говорится в сообщении.
Он также проходил в феврале-марте 2025 года по решению Белогорского городского суда перевоспитание в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Амурской области. Кроме того, комиссия по делам несовершеннолетних усмотрела в действиях подростка состав преступления и передаст материалы в СУСК РФ по региону, прокомментировали РИА Новости в полиции.
В отношении отца ребёнка составлены административные материалы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по их воспитанию и содержанию). Отмечается, что отец подростка неоднократно привлекался к административной ответственности по этой статье. С сентября 2025 года состоит на профилактическом учёте в отделении ПДН МО МВД России "Белогорский" как неблагополучный родитель, добавили в УМВД.
В Ростовской области девятилетний мальчик поджег мемориал павшим за Родину
27 мая, 14:09
 
