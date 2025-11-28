https://ria.ru/20251128/pamyatnik-2058370443.html
В Приамурье подросток залез на голову памятника "Вежливому солдату"
В Приамурье подросток залез на голову памятника "Вежливому солдату" - РИА Новости, 28.11.2025
В Приамурье подросток залез на голову памятника "Вежливому солдату"
Полиция установила личность подростка, который залез на памятник "Вежливому солдату" в Белогорске, несовершеннолетний состоит на профучёте в ПДН, а его отец... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T15:03:00+03:00
2025-11-28T15:03:00+03:00
2025-11-28T15:08:00+03:00
происшествия
амурская область
россия
белогорск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058371109_0:30:845:505_1920x0_80_0_0_24533679bcbcc4566b7e0a81e56e6203.jpg
https://ria.ru/20250527/podzhog-2019329502.html
амурская область
россия
белогорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058371109_172:0:845:505_1920x0_80_0_0_ecb9b8337d2d5f0b81d6d5ce3eead050.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амурская область, россия, белогорск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Амурская область, Россия, Белогорск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Приамурье подросток залез на голову памятника "Вежливому солдату"
Залезший на памятник "Вежливому солдату" в Белогорске подросток состоит на учете
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 ноя – РИА Новости. Полиция установила личность подростка, который залез на памятник "Вежливому солдату" в Белогорске, несовершеннолетний состоит на профучёте в ПДН, а его отец признан "неблагополучным родителем", сообщило УМВД по Амурской области.
Ранее местные соцсети опубликовали видео, на котором подросток буквально садится на лицо памятника, а взрослые люди его сгоняют.
«
"Сотрудниками полиции МО МВД России "Белогорский" Амурской области установлен несовершеннолетний 2013 года рождения, который вечером 23 ноября залез на голову памятника "Вежливому солдату" в городе Белогорске… Несовершеннолетний с ноября 2024 года состоит на профилактическом учёте в отделении ПДН МО МВД России "Белогорский", - говорится в сообщении
.
Он также проходил в феврале-марте 2025 года по решению Белогорского городского суда перевоспитание в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Амурской области. Кроме того, комиссия по делам несовершеннолетних усмотрела в действиях подростка состав преступления и передаст материалы в СУСК РФ по региону, прокомментировали РИА Новости в полиции.
В отношении отца ребёнка составлены административные материалы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по их воспитанию и содержанию). Отмечается, что отец подростка неоднократно привлекался к административной ответственности по этой статье. С сентября 2025 года состоит на профилактическом учёте в отделении ПДН МО МВД России "Белогорский" как неблагополучный родитель, добавили в УМВД.