В Приамурье подросток залез на голову памятника "Вежливому солдату"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 ноя – РИА Новости. Полиция установила личность подростка, который залез на памятник "Вежливому солдату" в Белогорске, несовершеннолетний состоит на профучёте в ПДН, а его отец признан "неблагополучным родителем", сообщило УМВД по Амурской области.

Ранее местные соцсети опубликовали видео, на котором подросток буквально садится на лицо памятника, а взрослые люди его сгоняют.

« "Сотрудниками полиции МО МВД России "Белогорский" Амурской области установлен несовершеннолетний 2013 года рождения, который вечером 23 ноября залез на голову памятника "Вежливому солдату" в городе Белогорске… Несовершеннолетний с ноября 2024 года состоит на профилактическом учёте в отделении ПДН МО МВД России "Белогорский", - говорится в сообщении

Он также проходил в феврале-марте 2025 года по решению Белогорского городского суда перевоспитание в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Амурской области. Кроме того, комиссия по делам несовершеннолетних усмотрела в действиях подростка состав преступления и передаст материалы в СУСК РФ по региону, прокомментировали РИА Новости в полиции.