Отставка Ермака меняет всю конфигурацию власти на Украине, считает эксперт
22:17 28.11.2025
Отставка Ермака меняет всю конфигурацию власти на Украине, считает эксперт
Отставка Ермака меняет всю конфигурацию власти на Украине, считает эксперт

Михайлов: отставка Ермака меняет всю конфигурацию власти на Украине

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Андрей Ермак. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Отставка главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака меняет всю конфигурацию власти на Украине, более того, тем самым глава киевского режима, сдавая свое ближайшее окружение, пытается тщетно сохранить уже почти утраченные бразды правления, выразил мнение в беседе с РИА Новости российский специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.
Зеленский в пятницу подписал указ об увольнении Ермака. Ранее Зеленский сообщил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Отставка Ермака произошла из-за неоспоримого компромата, заявил сенатор
Вчера, 19:33
"Совершенно очевидно, что отставка Ермака меняет всю конфигурацию власти, и, более того, тем самым Зеленский, сдавая свое ближайшее окружение, пытается сохранить бразды правления. Однако избежать катастрофы режиму во главе с Зеленским не удастся. Коррупция, кумовство и масштабный распил бюджета союзников, а именно ЕС и США, уже никак не скрыть в связи со вскрывающимися фактами в результате расследования НАБУ при поддержке Вашингтона... При этом есть понимание, что Зеленский - уже списанная фигура, и нужно срочно искать ему замену", - сказал собеседник агентства.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Петр Порошенко и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Порошенко* заявил, что за Ермаком должно уйти все правительство Украины
Вчера, 22:15
 
В миреУкраинаСШАВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийАндрей ЕрмакТимур МиндичНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомЕвросоюзДело Миндича
 
 
