В России с 9 декабря расширят тарифный коридор по ОСАГО

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Центробанк объявил о расширении тарифного коридора по ОСАГО на 15 процентов для всех видов транспорта.
"С 9 декабря 2025 года тарифный коридор по ОСАГО расширяется на 15 процентов в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов, для которых границы сдвигаются на 40 процентов", — говорится в релизе.
Эта корректировка позволит страховщикам предлагать полисы по справедливой стоимости, более точно учитывающей риски водителей, отметил регулятор.
ЦБ напомнил, что тарифный коридор полисов для личных авто не менялся более трех лет, с сентября 2022-го. За это время средняя выплата по ОСАГО выросла в полтора раза, а с января по сентябрь этого года — на 16 процентов. В то же время полисы подешевели в среднем на четыре процента.
Кроме того, Центробанк изменил значения территориального коэффициента: снизил его для 20 территорий и повысил для 28. Так, для Новосибирской области и трех территорий Ингушетии он вырос вдвое. Регулятор объяснил это тем, что в этих регионах в последние пять лет сохраняется высокий уровень рисков недобросовестных действий в ОСАГО.
В начале ноября Российский союз автостраховщиков сообщил, что частота страховых случаев по ОСАГО (показатель, который говорит о проблеме высокой аварийности в регионе) в среднем по России составила 4,4 процента. Выше всего она в Ингушетии — 11,3 процента, затем следуют Дагестан (семь процентов) и Приморский край (6,6 процента). Новосибирская область заняла четвертое место с 6,3 процента.
