15:07 28.11.2025 (обновлено: 15:56 28.11.2025)
В России с 9 декабря расширят тарифный коридор по ОСАГО
В России с 9 декабря расширят тарифный коридор по ОСАГО
Центробанк объявил о расширении тарифного коридора по ОСАГО на 15 процентов для всех видов транспорта. РИА Новости, 28.11.2025
экономика, россия, новосибирская область, республика ингушетия, центральный банк рф (цб рф), осаго, авто
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Центробанк объявил о расширении тарифного коридора по ОСАГО на 15 процентов для всех видов транспорта.
"С 9 декабря 2025 года тарифный коридор по ОСАГО расширяется на 15 процентов в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов, для которых границы сдвигаются на 40 процентов", — говорится в релизе.
Регистрация полиса ОСАГО онлайн - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Эксперт рассказала, как будут выявлять водителей без ОСАГО с ноября
15 сентября, 02:48
Эта корректировка позволит страховщикам предлагать полисы по справедливой стоимости, более точно учитывающей риски водителей, отметил регулятор.
ЦБ напомнил, что тарифный коридор полисов для личных авто не менялся более трех лет, с сентября 2022-го. За это время средняя выплата по ОСАГО выросла в полтора раза, а с января по сентябрь этого года — на 16 процентов. В то же время полисы подешевели в среднем на четыре процента.
Кроме того, Центробанк изменил значения территориального коэффициента: снизил его для 20 территорий и повысил для 28. Так, для Новосибирской области и трех территорий Ингушетии он вырос вдвое. Регулятор объяснил это тем, что в этих регионах в последние пять лет сохраняется высокий уровень рисков недобросовестных действий в ОСАГО.
В начале ноября Российский союз автостраховщиков сообщил, что частота страховых случаев по ОСАГО (показатель, который говорит о проблеме высокой аварийности в регионе) в среднем по России составила 4,4 процента. Выше всего она в Ингушетии — 11,3 процента, затем следуют Дагестан (семь процентов) и Приморский край (6,6 процента). Новосибирская область заняла четвертое место с 6,3 процента.
Оформление ОСАГО - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Названы регионы с самыми дешевыми полисами ОСАГО
29 июля, 04:33
 
