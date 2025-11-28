Рейтинг@Mail.ru
Выставка "Ювелирная сказка от Костромской Снегурочки" откроется в РФ
Костромская область
Костромская область
 
17:27 28.11.2025
Выставка "Ювелирная сказка от Костромской Снегурочки" откроется в РФ
Выставка "Ювелирная сказка от Костромской Снегурочки" откроется в РФ
Выставка "Ювелирная сказка от Костромской Снегурочки" откроется в Москве, Санкт-Петербурге и Костроме, на ней будут представлены персонажи любимых сказок в виде РИА Новости, 28.11.2025
Выставка "Ювелирная сказка от Костромской Снегурочки" откроется в РФ

Выставка «Ювелирная сказка от Костромской Снегурочки» откроется в Москве

Река Волга в Костроме. В центре - Сусанинская площадь
Река Волга в Костроме. В центре - Сусанинская площадь
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Река Волга в Костроме. В центре - Сусанинская площадь. Архивное фото
КОСТРОМА, 28 ноя – РИА Новости. Выставка "Ювелирная сказка от Костромской Снегурочки" откроется в Москве, Санкт-Петербурге и Костроме, на ней будут представлены персонажи любимых сказок в виде ювелирных украшений, сообщила пресс-служба администрации Костромской области.
"Выставку "Ювелирная сказка от Костромской Снегурочки" уже назвали выставкой трех столиц. Экспозиция откроется в ювелирной столице России - Костроме, культурной столице - Санкт-Петербурге и государственной столице страны - Москве. Новогодний марафон открытия выставок назначен на 4, 5 и 6 декабря в Санкт-Петербурге, Москве и Костроме соответственно", - говорится в сообщении.
Проект реализует ювелирный Дом Kabarovsky совместно с известными брендами Костромской области – "Империал", "Krasnoe", "Иордань", "Лена Томми" при поддержке администрации Костромской области и резиденции Костромской Снегурочки.
Это первый такого рода федеральный проект, направленный на развитие туристического потенциала Костромской области и продвижение бренда ювелирной столицы, отмечают в обладминистрации. Идея продвижения брендов региона силами предпринимательского сообщества обсуждалась на одной из встреч с губернатором. Она получила развитие в форме такого необычного проекта.
"Выставка перенесет в гости к Снегурочке, где персонажи любимых сказок превращаются в ювелирные украшения. Посетители погрузятся в новогоднюю атмосферу, познакомятся с уникальными работами ювелиров и традициями мастерства, которые делают Кострому признанной ювелирной столицей России", - рассказали организаторы.
В рамках выставок пройдут тематические мероприятия, творческие встречи, дни брендов и мастер-классы. В Костроме выставка будет дополнена новогодней ярмаркой от брендов костромского края.
В Костромской области уделяется повышенное внимание вопросам развития ювелирной промышленности. Для поддержки предприятий регион взаимодействует с федеральными структурами по вопросам государственного регулирования ювелирного рынка. В Костроме ежегодно проводится ювелирный фестиваль "Золотое кольцо России", в раках деловой программы которого обсуждаются и решаются насущные вопросы отрасли. Губернатор Сергей Ситников лично проводит регулярные встречи с предпринимателями, выезжает на производства.
