Выставка "Ювелирная сказка от Костромской Снегурочки" откроется в РФ

КОСТРОМА, 28 ноя – РИА Новости. Выставка "Ювелирная сказка от Костромской Снегурочки" откроется в Москве, Санкт-Петербурге и Костроме, на ней будут представлены персонажи любимых сказок в виде ювелирных украшений, сообщила пресс-служба администрации Костромской области.

"Выставку "Ювелирная сказка от Костромской Снегурочки" уже назвали выставкой трех столиц. Экспозиция откроется в ювелирной столице России - Костроме, культурной столице - Санкт-Петербурге и государственной столице страны - Москве. Новогодний марафон открытия выставок назначен на 4, 5 и 6 декабря в Санкт-Петербурге, Москве и Костроме соответственно", - говорится в сообщении.

Проект реализует ювелирный Дом Kabarovsky совместно с известными брендами Костромской области – "Империал", "Krasnoe", "Иордань", "Лена Томми" при поддержке администрации Костромской области и резиденции Костромской Снегурочки.

Это первый такого рода федеральный проект, направленный на развитие туристического потенциала Костромской области и продвижение бренда ювелирной столицы, отмечают в обладминистрации. Идея продвижения брендов региона силами предпринимательского сообщества обсуждалась на одной из встреч с губернатором. Она получила развитие в форме такого необычного проекта.

"Выставка перенесет в гости к Снегурочке, где персонажи любимых сказок превращаются в ювелирные украшения. Посетители погрузятся в новогоднюю атмосферу, познакомятся с уникальными работами ювелиров и традициями мастерства, которые делают Кострому признанной ювелирной столицей России", - рассказали организаторы.

В рамках выставок пройдут тематические мероприятия, творческие встречи, дни брендов и мастер-классы. В Костроме выставка будет дополнена новогодней ярмаркой от брендов костромского края.