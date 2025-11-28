Рейтинг@Mail.ru
Уход Ермака не ухудшит перспективы достижения миры, считает Мирошник
19:06 28.11.2025 (обновлено: 19:13 28.11.2025)
Уход Ермака не ухудшит перспективы достижения миры, считает Мирошник
Уход Ермака не ухудшит перспективы достижения миры, считает Мирошник
Уход Ермака не ухудшит перспективы достижения миры, считает Мирошник

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Отсутствие главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на переговорном треке как минимум не ухудшит перспективы достижения мирных договоренностей, его позиция была ястребиной, он желал продолжения войны, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Отсутствие Ермака на переговорном треке как минимум не ухудшит перспективы достижения договоренности по предложениям, которые сделаны были американцами. Все предыдущие шесть лет участия Ермака в переговорных процессах и последние его заявления в медиа лишь подчеркивают его ястребиную позицию, желание продолжить при любых условиях кровопролитие, продолжение войны. Так что в данном случае его уход однозначно в худшую сторону не скажется на переговорном процессе", - заявил Мирошник РИА Новости.
В телефоне Ермака есть данные для 170 новых уголовных дел, заявили в Раде
