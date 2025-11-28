Рейтинг@Mail.ru
Даня Милохин сохранил статус ИП в России
03:31 28.11.2025
Даня Милохин сохранил статус ИП в России
Даня Милохин сохранил статус ИП в России
Блогер Даня Милохин сохранил статус индивидуального предпринимателя в России, необходимые сведения поданы в налоговую инспекцию, следует из юридических... РИА Новости, 28.11.2025
шоубиз
россия
дубай
москва
даня милохин
россия
дубай
москва
россия, дубай, москва, даня милохин
Шоубиз
Даня Милохин сохранил статус ИП в России

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Блогер Даня Милохин сохранил статус индивидуального предпринимателя в России, необходимые сведения поданы в налоговую инспекцию, следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее Милохин во время прямого эфира в социальной сети Twitch рассказал, что работает доставщиком еды в Дубае. Он также заявил, что пока не собирается возвращаться в Москву. Блогер покинул РФ несколько лет назад.
Вместе с тем блогер не закрыл ИП, зарегистрированное в Оренбурге в 2020 году, и продолжает за ним следить. Как следует из документов, в июле были поданы сведения о регистрации индивидуального предпринимателя по обязательному пенсионному страхованию в Социальном фонде РФ, а ранее, в 2022 году, он подавал сведения о выдаче или замене паспорта РФ.
Для сохранения статуса индивидуального предпринимателя необходимо регулярно сдавать отчетность и подавать декларацию, что можно делать дистанционно, по доверенности или с помощью электронной цифровой подписи.
ШоубизРоссияДубайМоскваДаня Милохин
 
 
