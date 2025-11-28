Даня Милохин сохранил статус ИП в России

https://ria.ru/20251128/milohin-2058229681.html
Блогер Даня Милохин сохранил статус индивидуального предпринимателя в России, необходимые сведения поданы в налоговую инспекцию, следует из юридических... РИА Новости, 28.11.2025
Работающий курьером в Дубае блогер Милохин сохранил статус ИП в России
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Блогер Даня Милохин сохранил статус индивидуального предпринимателя в России, необходимые сведения поданы в налоговую инспекцию, следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее Милохин
во время прямого эфира в социальной сети Twitch рассказал, что работает доставщиком еды в Дубае
. Он также заявил, что пока не собирается возвращаться в Москву
. Блогер покинул РФ
несколько лет назад.
Вместе с тем блогер не закрыл ИП, зарегистрированное в Оренбурге
в 2020 году, и продолжает за ним следить. Как следует из документов, в июле были поданы сведения о регистрации индивидуального предпринимателя по обязательному пенсионному страхованию в Социальном фонде РФ, а ранее, в 2022 году, он подавал сведения о выдаче или замене паспорта РФ.
Для сохранения статуса индивидуального предпринимателя необходимо регулярно сдавать отчетность и подавать декларацию, что можно делать дистанционно, по доверенности или с помощью электронной цифровой подписи.