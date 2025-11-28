Даня Милохин сохранил статус ИП в России

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Блогер Даня Милохин сохранил статус индивидуального предпринимателя в России, необходимые сведения поданы в налоговую инспекцию, следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Для сохранения статуса индивидуального предпринимателя необходимо регулярно сдавать отчетность и подавать декларацию, что можно делать дистанционно, по доверенности или с помощью электронной цифровой подписи.