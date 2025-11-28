Рейтинг@Mail.ru
На Западе отреагировали на заявление Путина - РИА Новости, 28.11.2025
09:23 28.11.2025 (обновлено: 13:28 28.11.2025)
На Западе отреагировали на заявление Путина
Заявление президента России Владимира Путина о Европе вскрыло ложь главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, написал член финской национально-консервативной... РИА Новости, 28.11.2025
в мире
россия
владимир путин
европа
урсула фон дер ляйен
россия
европа
Новости
в мире, россия, владимир путин, европа, урсула фон дер ляйен
В мире, Россия, Владимир Путин, Европа, Урсула фон дер Ляйен
Мема: заявление Путина о Европе вскрыло ложь фон дер Ляйен

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о Европе вскрыло ложь главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

"Президент Путин говорит правду. Россия хочет восстановить отношения и бизнес-сотрудничество с Европой. Они видят в нас ценного партнера, друзей. Россияне любят путешествовать по Европе во время отпуска, а Урсула фон дер Ляйен лжет..." — говорится в публикации.
Участник акции протеста с флагом Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
"Украины не хватило". Европа объявила холодную войну соседу России
08:00
Так политик прокомментировал заявление Путина по итогам визита в Киргизию о том, что утверждения о планах России якобы напасть на Европу звучат смешно.

В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Европейские политики пытаются активно продвигать идею о "российской угрозе". Так, Еврокомиссия в марте представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа изменили на менее агрессивное — "Готовность-2030" — из-за протеста некоторых стран ЕС.

Стратегия предусматривает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств хотят взять из бюджетов европейских государств — порядка 650 миллиардов, еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов.
Флаги Украины и Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Венгерский эксперт рассказал, почему Европа теряет влияние в мире
09:11
 
В миреРоссияВладимир ПутинЕвропаУрсула фон дер Ляйен
 
 
