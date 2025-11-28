https://ria.ru/20251128/lut-2058322540.html
Грипп птицы приобретает масштабы пандемии, заявила глава Минсельхоза
Грипп птицы приобретает масштабы пандемии, заявила глава Минсельхоза - РИА Новости, 28.11.2025
Грипп птицы приобретает масштабы пандемии, заявила глава Минсельхоза
Грипп птицы последние годы приобретает масштабы пандемии, наносит ущерб производству во всем мире, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T13:09:00+03:00
2025-11-28T13:09:00+03:00
2025-11-28T13:09:00+03:00
россия
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598370490_0:0:2845:1600_1920x0_80_0_0_7ce2bd122be5ccfc0b69401920d3daf9.jpg
https://ria.ru/20250220/rospotrebnadzor-2000603847.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598370490_229:0:2574:1759_1920x0_80_0_0_98eed62ba623e7e450e49c23fed92c5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), общество
Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Общество
Грипп птицы приобретает масштабы пандемии, заявила глава Минсельхоза
Глава Минсельхоза Лут: грипп птицы приобретает масштабы пандемии
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Грипп птицы последние годы приобретает масштабы пандемии, наносит ущерб производству во всем мире, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
"Следующий серьезный вопрос - это, конечно, дикая фауна, которая играет очень важную роль в распространении инфекции. Один из примеров - это грипп птицы. В последние годы он приобретает масштабы пандемии, наносит значительный ущерб производству во всем мире, преодолевает видовые барьеры, способен поражать млекопитающих", - сказала она на первом международном форуме "Ветеринарная безопасность".
Лут
отметила, что Минсельхоз
постоянно отслеживает появление и распространение болезней как на территории РФ
, так и за ее пределами.
Она указала на еще один вызов - это рост устойчивости к возбудителям и антибактериальным препаратам. По словам Лут, это подрывает активность традиционной бактериальной терапии, может привести к масштабному распространению опасных заболеваний, снижает иммунитет и делает людей более уязвимыми к инфекции.