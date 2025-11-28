Рейтинг@Mail.ru
Грипп птицы приобретает масштабы пандемии, заявила глава Минсельхоза - РИА Новости, 28.11.2025
13:09 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/lut-2058322540.html
Грипп птицы приобретает масштабы пандемии, заявила глава Минсельхоза
Грипп птицы последние годы приобретает масштабы пандемии, наносит ущерб производству во всем мире, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T13:09:00+03:00
2025-11-28T13:09:00+03:00
россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), общество
Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Общество
Грипп птицы приобретает масштабы пандемии, заявила глава Минсельхоза

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВакцинация птиц против вируса "птичьего гриппа"
Вакцинация птиц против вируса птичьего гриппа - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Вакцинация птиц против вируса "птичьего гриппа". Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Грипп птицы последние годы приобретает масштабы пандемии, наносит ущерб производству во всем мире, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
"Следующий серьезный вопрос - это, конечно, дикая фауна, которая играет очень важную роль в распространении инфекции. Один из примеров - это грипп птицы. В последние годы он приобретает масштабы пандемии, наносит значительный ущерб производству во всем мире, преодолевает видовые барьеры, способен поражать млекопитающих", - сказала она на первом международном форуме "Ветеринарная безопасность".
Лут отметила, что Минсельхоз постоянно отслеживает появление и распространение болезней как на территории РФ, так и за ее пределами.
Она указала на еще один вызов - это рост устойчивости к возбудителям и антибактериальным препаратам. По словам Лут, это подрывает активность традиционной бактериальной терапии, может привести к масштабному распространению опасных заболеваний, снижает иммунитет и делает людей более уязвимыми к инфекции.
Исследование крови животных и людей на наличие вирусов свиного и птичьего гриппа - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
В Сахалинской области обнаружили мутацию вируса птичьего гриппа
20 февраля, 17:06
 
Россия Оксана Лут Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России) Общество
 
 
