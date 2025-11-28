Грипп птицы приобретает масштабы пандемии, заявила глава Минсельхоза

"Следующий серьезный вопрос - это, конечно, дикая фауна, которая играет очень важную роль в распространении инфекции. Один из примеров - это грипп птицы. В последние годы он приобретает масштабы пандемии, наносит значительный ущерб производству во всем мире, преодолевает видовые барьеры, способен поражать млекопитающих", - сказала она на первом международном форуме "Ветеринарная безопасность".