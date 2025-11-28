Лихачев и Гросси постоянно общаются по ЗАЭС, заявил Песков

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси постоянно встречаются и обмениваются информацией, в том числе по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.