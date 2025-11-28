Рейтинг@Mail.ru
28.11.2025
11:37 28.11.2025
Лихачев и Гросси постоянно общаются по ЗАЭС, заявил Песков
Лихачев и Гросси постоянно общаются по ЗАЭС, заявил Песков - РИА Новости, 28.11.2025
Лихачев и Гросси постоянно общаются по ЗАЭС, заявил Песков
Глава "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси постоянно встречаются и обмениваются информацией, в том числе по Запорожской атомной... РИА Новости, 28.11.2025
Лихачев и Гросси постоянно общаются по ЗАЭС, заявил Песков

Песков: Лихачев и Гросси постоянно обмениваются информацией по ЗАЭС

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси постоянно встречаются и обмениваются информацией, в том числе по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что диалог постоянный: Лихачев и Гросси постоянно общаются, встречаются, обмениваются информацией, в том числе и по проблематике Запорожской атомной электростанции", - сказал он журналистам.
