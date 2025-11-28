https://ria.ru/20251128/lihachev-2058289478.html
Лихачев и Гросси постоянно общаются по ЗАЭС, заявил Песков
Лихачев и Гросси постоянно общаются по ЗАЭС, заявил Песков - РИА Новости, 28.11.2025
Лихачев и Гросси постоянно общаются по ЗАЭС, заявил Песков
Глава "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси постоянно встречаются и обмениваются информацией, в том числе по Запорожской атомной... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T11:37:00+03:00
2025-11-28T11:37:00+03:00
2025-11-28T11:37:00+03:00
россия
алексей лихачев
рафаэль гросси
дмитрий песков
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051619796_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_1522ed7254f021983b6e3dda6bf6972b.jpg
https://ria.ru/20251127/zaes-2058206179.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051619796_451:0:3182:2048_1920x0_80_0_0_ace5f50a4f51bcf6a00981d6a54093ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей лихачев, рафаэль гросси, дмитрий песков, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ
Россия, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Дмитрий Песков, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ
Лихачев и Гросси постоянно общаются по ЗАЭС, заявил Песков
Песков: Лихачев и Гросси постоянно обмениваются информацией по ЗАЭС