Воробьев и Курцер открыли новое родильное отделение в медцентре "Лапино-4"

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и генеральный директор ГК "Мать и дитя" Марк Курцер открыли новое родильное отделение в медцентре "Лапино-4", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Так, многопрофильный медицинский центр "Лапино-4" ГК "Мать и дитя" в Одинцовском городском округе был открыт в 2021 году для лечения пациентов с ковидом. На данный момент он полностью перепрофилирован под родовспоможение в соответствии с задачами национального проекта "Семья".

Корпус стал третьим отделением акушерской службы центрального клинического госпиталя "Лапино". Ежегодно здесь смогут принимать до 3 тысяч родов.

"Мы с Марком Аркадьевичем (Курцером), со всей командой, которую я от всей души приветствую, работаем очень давно, с первого дня. Мне приятно, что вы не устаете созидать. И сегодня мы вместе с вами открываем новое родильное отделение. Это дополнительные возможности, которые дает госпиталь "Лапино". У нас в этом году хорошая рождаемость. Это, в том числе, благодаря вашему труду, благодаря всем нашим врачам, которые оказывают профессиональную, своевременную помощь деткам. Я хочу поблагодарить вас и команду за обмен опытом", — сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.

Он отметил, что в регионе работает шесть перинатальных центров, которые построены в том числе по программе президента. И во многих Курцер был лично, вместе с коллегами участвовал в их становлении.

В новом родильном отделении расположены индивидуальные родзалы с возможностью партнерских родов, высокотехнологичные операционные, оснащенные всем необходимым оборудованием для проведения плановых и неотложных операций, реанимация для взрослых, неонатальное отделение с детской реанимацией, дневной стационар, комфортные послеродовые палаты и палаты домашних родов (с возможностью пребывания мужа в послеродовой период). Кроме того, в "Лапино-4" есть современный женский консультативно-диагностический центр.

На данный момент корпус полностью укомплектован врачами и медперсоналом. Здесь работает более 70 опытных специалистов.

"Мы находимся в центральном клиническом госпитале "Лапино". Для нашего Подмосковья, для всего Московского региона это достаточно известное, знаковое место, где появились на свет уже около 30 тысяч детей. Здесь есть практически все направления медицины. Это место, где помимо профильного для "Мать и дитя" перинатального центра и центра лечения бесплодия и ЭКО, также работают онкоцентр, центры кардиологии, нейрохирургии, детская и взрослая поликлиники, где лечат различные заболевания", — сказал академик РАН, профессор, акушер-гинеколог, генеральный директор ГК "Мать и дитя" Марк Курцер.

Он добавил, что сегодня открывается "Лапино-4" в отдельно стоящем корпусе, новый акушерский стационар — это большой родильный дом, в котором планируется принимать до 3 тысяч родов ежегодно, в том числе у пациенток с различными патологиями — соматическими, сосудистыми, почечными, с сахарным диабетом.

За время пандемии врачи центрального клинического госпиталя вылечили и спасли жизни более 10 тысяч пациентов. В крупнейшем подмосковном медцентре работает более 2,2 тысячи сотрудников. Почти за 14 лет в клиническом госпитале родилось около 26,8 тысячи детей, проведено порядка 60 тысяч оперативных вмешательств по хирургии, гинекологии, урологии, кардиологии, онкологии, травматологии и ортопедии, а также другим направлениям. Лечение в стационаре прошли более 82 тысяч пациентов.

Жители Подмосковья получают в "Лапино" квалифицированную медицинскую помощь и по ОМС. Только за 10 месяцев этого года ее оказали 8,5 тысячи пациентам, в частности, в рамках обязательного медицинского страхования в центральном клиническом госпитале бесплатно провели почти 280 дорогостоящих циклов ЭКО.

Интегрированные операционные позволяют врачам "Лапино" делать инновационные, уникальные, в том числе гибридные операции, причем некоторые из них – впервые в России. Центральный клинический госпиталь является полноценной базой для передовых научных разработок и целевой подготовки ведущих медицинских кадров страны. "Лапино" - клиническая база РНИМУ имени Н.И. Пирогова и медицинского университета МГИМО-MED.