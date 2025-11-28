Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали выдвижение Гросси на пост генсека ООН
28.11.2025
В Кремле прокомментировали выдвижение Гросси на пост генсека ООН
В Кремле прокомментировали выдвижение Гросси на пост генсека ООН
Российская сторона хорошо знает гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, к ситуации выдвижения его кандидатуры на пост генсека ООН РФ будет подходить комплексно,... РИА Новости, 28.11.2025
россия
рафаэль гросси
дмитрий песков
оон
магатэ
Россия, Рафаэль Гросси, Дмитрий Песков, ООН, МАГАТЭ
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российская сторона хорошо знает гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, к ситуации выдвижения его кандидатуры на пост генсека ООН РФ будет подходить комплексно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Поэтому Гросси мы хорошо знаем. К ситуации будем подходить комплексно", - сказал он журналистам, комментируя выдвижение кандидатуры Гросси на пост генсека ООН.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Гросси отметил серьезную опасность атаки на линии энергоснабжения ЗАЭС
14 ноября, 15:15
 
Россия Рафаэль Гросси Дмитрий Песков ООН МАГАТЭ
 
 
