В Красноярском крае задержали двух мужчин, перевозивших кокаин - РИА Новости, 28.11.2025
17:08 28.11.2025
В Красноярском крае задержали двух мужчин, перевозивших кокаин
В Красноярском крае задержали двух мужчин, перевозивших кокаин
происшествия, санкт-петербург, красноярский край, красноярск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Красноярский край, Красноярск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
© МВД 24/TelegramСотрудники наркоконтроля при задержании красноярца
© МВД 24/Telegram
Сотрудники наркоконтроля при задержании красноярца. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 28 ноя – РИА Новости. Сотрудники наркоконтроля ГУ МВД по Красноярскому краю задержали двоих мужчин, которые переправляли кокаин из Санкт-Петербурга в Красноярский край, пряча его в бытовой технике и перевозимых в автовозах автомобилях, сообщает краевой главк МВД.
"Сотрудники наркоконтроля краевого главка перекрыли канал межрегиональной поставки кокаина. В Иланском районе на трассе Р-255 сотрудники УНК ГУ МВД России по Красноярскому краю задержали 34-летнего жителя Красноярска. Полицейские установили, что мужчина со своим 51-летним товарищем решили отправлять кокаин из Санкт-Петербурга в бытовой технике транспортными компаниями либо в приобретенном автомобиле, который доставлялся автовозом", - говорится в сообщении.
