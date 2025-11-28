В Красноярском крае задержали двух мужчин, перевозивших кокаин

КРАСНОЯРСК, 28 ноя – РИА Новости. Сотрудники наркоконтроля ГУ МВД по Красноярскому краю задержали двоих мужчин, которые переправляли кокаин из Санкт-Петербурга в Красноярский край, пряча его в бытовой технике и перевозимых в автовозах автомобилях, сообщает краевой главк МВД.
"Сотрудники наркоконтроля краевого главка перекрыли канал межрегиональной поставки кокаина. В Иланском районе на трассе Р-255 сотрудники УНК ГУ МВД России по Красноярскому краю задержали 34-летнего жителя Красноярска. Полицейские установили, что мужчина со своим 51-летним товарищем решили отправлять кокаин из Санкт-Петербурга в бытовой технике транспортными компаниями либо в приобретенном автомобиле, который доставлялся автовозом", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, один из задержанных, 34-летний мужчина, использовал квартиру в Октябрьском районе Красноярске в качестве офиса. Именно в нее доставлялись наркотики и фасовались на партии. При обыске квартиры были обнаружены и изъяты более 600 граммов кокаина и боевой пистолет. В результате дальнейших оперативных мероприятий в Санкт-Петербурге был задержан второй участник организованной группы.
В полицейском главке уточняют, что в отношении первого фигуранта возбуждены уголовные дела о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков в особо крупном размере, а также о незаконных действиях с оружием. В отношении фигуранта из Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков в особо крупном размере. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.