В Красноярском крае задержали двух мужчин, перевозивших кокаин

В полицейском главке уточняют, что в отношении первого фигуранта возбуждены уголовные дела о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков в особо крупном размере, а также о незаконных действиях с оружием. В отношении фигуранта из Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков в особо крупном размере. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.