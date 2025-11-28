В Совфеде предложили продавать субсидированные билеты только калининградцам

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков предложил главе Минтранса Андрею Никитину рассмотреть вопрос о продаже субсидированных авиабилетов на калининградском направлении только жителям региона, а также установить для калининградцев специальный "плоский" тариф.

"Прошу рассмотреть возможность корректировки механизма субсидирования авиаперевозок на Калининградском направлении таким образом, чтобы субсидированные билеты предоставлялись исключительно жителям Калининградской области с постоянной регистрацией в регионе (за исключением студентов вузов области)", - говорится в обращении сенатора, документ есть в распоряжении РИА Новости.

Ранее парламентарий провел совещание с участием представителей Минтранса и авиакомпаний, посвященное совершенствованию механизма субсидирования авиаперевозок для жителей Калининградской области

"Как (было) отмечено в ходе совещания, такое решение (по субсидированным авиабилетам – ред.) позволит устранить конкуренцию с туристами и другими категориями граждан, обеспечить приоритет нуждам эксклавной территории и более эффективно использовать ограниченные бюджетные средства без ущерба для турпотока", - подчеркнул Шендерюк-Жидков

Плоский тариф

Также, сенатор просит главу ведомства рассмотреть возможность разработки совместно с авиакомпаниями специального ("плоского") тарифа исключительно для жителей Калининградской области. "Как было отмечено на совещании, такие дополнительные возможности только улучшат ситуацию с доступностью области. "Плоский тариф" не должен зависеть от сезона, дней недели или приближения праздничных дат", - пояснил законодатель.

По его словам, предлагается установить плоский тариф в размере 6800 рублей до Москвы и соответствующие тарифы до Санкт-Петербурга и других ключевых направлений в течение всего года, исключительно для граждан, зарегистрированных в регионе.

Шендерюк-Жидков уточнил, что необоснованная конкуренция между жителями Калининграда и туристами из других регионов за доступные билеты является критической проблемой.

Парламентарий отметил, что в программу льготных перевозок наряду с жителями области и студентами были включены льготные категории граждан из других регионов. По данным Минтранса России на 2025 год выделено 1,4 миллиарда рублей на субсидирование авиаперевозок по 21 маршруту при ожидаемом объеме перевозок примерно 400 тысяч пассажиров.

"Между тем, полное исчерпание субсидированных квот ясно демонстрирует, что выделяемые средства покрывают потребности лишь частично", - полагает он.

Расчеты показывают, что если сложить количество пассажиров, которые воспользовались "плоскими тарифами" (около 700 тысяч) и тех, кто летал по субсидированным билетам (400 тысяч), получается больше миллиона пассажиров, что "достаточно для удовлетворения потребностей жителей Калининграда", отметил законодатель.

Автоматизированная продажа билетов

Он также напомнил, что в ходе совещания обсуждалась возможность разработки совместно с Минцифры эффективного цифрового решения, обеспечивающего автоматизированную продажу субсидированных авиабилетов жителям Калининградской области. Создание электронной базы данных жителей региона позволит упростить процедуру приобретения билетов и избежать образования очередей в кассах авиакомпаний.

"Внедрение современных цифровых инструментов обеспечит своевременный обмен информацией между ведомствами и повысит удобство для граждан, особенно в периоды повышенного спроса", - говорится в документе.