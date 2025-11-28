Минпромторг рассказал о внедрении ИИ в своих информационных сервисах

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ рассказал РИА Новости, что в ряде своих информационных сервисов, например "Каталог продукции", уже внедрил технологии с применением искусственного интеллекта; кроме того, ведомство активно внедряет ИИ не только в свою деятельность, но и в работу курируемых министерством отраслей экономики.

Минпромторгом России проводится активная работа по внедрению и развитию технологий искусственного интеллекта как в деятельности министерства, так и для курируемых министерством отраслей экономики. Если говорить о внедрении ИИ в работу министерства, то следует отметить, что на базе государственной информационной системы промышленности в рамках сервиса "Каталог продукции" внедрена система разметки с применением ИИ для последующего подбора аналогов по типу, техническим характеристикам, названию и текстовому описанию", - рассказали в ведомстве.

В Минпромторге добавили, что также технологии интеллектуального поиска успешно внедрены в "чат-бота" Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) и сервис "Навигатор мер поддержки". Это позволило перейти к проактивному управлению мерами господдержки с использованием цифровых инструментов, обеспечивающих эффективную навигацию и адресность поддержки.

"В перспективе планируется внедрение в ГИСП интеллектуальной системы поддержки принятия решений, позволяющей анализировать поступающие заявки на предоставление мер господдержки, анализировать сопроводительные документы и давать рекомендации о целесообразности поддержки той или иной заявки. В дальнейшем планируется тиражировать использование технологий ИИ для автоматизации процессов электронного документооборота", - заключили в министерстве.

В среду, 26 ноября, вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации рассказал, что искусственный интеллект сейчас аккуратно внедряется в аппарате правительства РФ и используется в качестве помощника, например в формировании протоколов или маркировании документов.