Минпромторг рассказал о внедрении ИИ в своих информационных сервисах - РИА Новости, 28.11.2025
16:34 28.11.2025 (обновлено: 16:35 28.11.2025)
Минпромторг рассказал о внедрении ИИ в своих информационных сервисах
Минпромторг рассказал о внедрении ИИ в своих информационных сервисах
Минпромторг рассказал о внедрении ИИ в своих информационных сервисах

Стенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ рассказал РИА Новости, что в ряде своих информационных сервисов, например "Каталог продукции", уже внедрил технологии с применением искусственного интеллекта; кроме того, ведомство активно внедряет ИИ не только в свою деятельность, но и в работу курируемых министерством отраслей экономики.
"Минпромторгом России проводится активная работа по внедрению и развитию технологий искусственного интеллекта как в деятельности министерства, так и для курируемых министерством отраслей экономики. Если говорить о внедрении ИИ в работу министерства, то следует отметить, что на базе государственной информационной системы промышленности в рамках сервиса "Каталог продукции" внедрена система разметки с применением ИИ для последующего подбора аналогов по типу, техническим характеристикам, названию и текстовому описанию", - рассказали в ведомстве.
В Минпромторге добавили, что также технологии интеллектуального поиска успешно внедрены в "чат-бота" Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) и сервис "Навигатор мер поддержки". Это позволило перейти к проактивному управлению мерами господдержки с использованием цифровых инструментов, обеспечивающих эффективную навигацию и адресность поддержки.
"В перспективе планируется внедрение в ГИСП интеллектуальной системы поддержки принятия решений, позволяющей анализировать поступающие заявки на предоставление мер господдержки, анализировать сопроводительные документы и давать рекомендации о целесообразности поддержки той или иной заявки. В дальнейшем планируется тиражировать использование технологий ИИ для автоматизации процессов электронного документооборота", - заключили в министерстве.
В среду, 26 ноября, вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации рассказал, что искусственный интеллект сейчас аккуратно внедряется в аппарате правительства РФ и используется в качестве помощника, например в формировании протоколов или маркировании документов.
Позже газета "Ведомости" со ссылкой на документ сообщала, что Григоренко по итогам Всероссийского форума контрольных (надзорных) органов в Красноярске поручил ведомствам расширять внедрение технологий искусственного интеллекта в свои информационные системы.
ТехнологиРоссияКрасноярскДмитрий ГригоренкоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Совет Федерации РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
