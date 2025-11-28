Рейтинг@Mail.ru
Хасис, осужденная по делу об убийстве Маркелова, вышла на свободу
10:54 28.11.2025 (обновлено: 12:25 28.11.2025)
Хасис, осужденная по делу об убийстве Маркелова, вышла на свободу
Хасис, осужденная по делу об убийстве Маркелова, вышла на свободу
происшествия, россия, москва, станислав маркелов, евгения хасис, анастасия бабурова
Происшествия, Россия, Москва, Станислав Маркелов, Евгения Хасис, Анастасия Бабурова
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя — РИА Новости. Евгения Хасис, осужденная по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, вышла на свободу, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Аграновский.
"Формально никто меня в известность не ставил, и колония меня не должна ставить в известность. <…> По срокам тоже ее должны сегодня освободить. <…> Я сообщений не получал, но я знаю, что она на свободе. Я за нее очень рад", — сказал юрист.

Маркелова и Бабурову застрелили в центре Москвы 19 января 2009 года — это одно из самых громких убийств в России 2000-х годов.
За убийство задержали Никиту Тихонова и его гражданскую жену Евгению Хасис. Суд установил, что они мстили адвокату за его антифашистскую деятельность.
Тихонова приговорили к пожизненному заключению. Хасис получила 18 лет, но позже Верховный суд снизил этот срок на год, исключив наказание за незаконный оборот оружия из-за истечения срока давности. В результате Хасис признали виновной только в соучастии в убийстве Маркелова, а убийство Бабуровой ей не вменялось. Следствие посчитало его "эксцессом исполнителя" Тихонова — то есть незапланированным убийством свидетеля.
