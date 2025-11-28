Хасис, осужденная по делу об убийстве Маркелова, вышла на свободу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя — РИА Новости. Евгения Хасис, осужденная по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, вышла на свободу, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Аграновский.
"Формально никто меня в известность не ставил, и колония меня не должна ставить в известность. <…> По срокам тоже ее должны сегодня освободить. <…> Я сообщений не получал, но я знаю, что она на свободе. Я за нее очень рад", — сказал юрист.
За убийство задержали Никиту Тихонова и его гражданскую жену Евгению Хасис. Суд установил, что они мстили адвокату за его антифашистскую деятельность.
Тихонова приговорили к пожизненному заключению. Хасис получила 18 лет, но позже Верховный суд снизил этот срок на год, исключив наказание за незаконный оборот оружия из-за истечения срока давности. В результате Хасис признали виновной только в соучастии в убийстве Маркелова, а убийство Бабуровой ей не вменялось. Следствие посчитало его "эксцессом исполнителя" Тихонова — то есть незапланированным убийством свидетеля.
