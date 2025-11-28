"Украины не хватило". Европа объявила холодную войну соседу России

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Правительство Грузии пересмотрело отношение к вступлению в НАТО и Евросоюз. На фоне украинских событий в Тбилиси решили не жертвовать национальными интересами в угоду Западу. Что происходит в Закавказье — в материале РИА Новости.

Между ангелом и бесом

В Грузии приветствовали мирный план Дональда Трампа по Украине. Как сказал премьер-министр Ираклий Кобахидзе, прекращение боевых действий подтолкнет все страны региона к экономическому развитию. По его словам, в правящей партии этого ждали с 2022-го.

В то же время он подчеркнул, что определенные силы использовали Киев в качестве "приманки" и готовили такую же участь для Тбилиси, но благодаря "Грузинской мечте" этого удалось избежать. В закавказской республике сохранился мир.

"Страна была бы разрушена, организовали бы революцию, и никто не взял бы на себя ответственность за последующие события. Но мы смогли предотвратить этот сценарий", — отметил глава правительства.

Спикер парламента Шалва Папуашвили напомнил, что в 2022-м в Стамбуле Россия и Украина были близки к компромиссу, но вмешательство британского премьера Бориса Джонсона все испортило.

Вице-спикер Гия Вольский добавил: Трамп искренне хочет завершить конфликт, а евробюрократы пытаются его продлить.

"Условно назовем их "партией войны" <...>. Прагматичное предложение Вашингтона для них неприемлемо", — уточнил он.

Кавказский пленник

Тем не менее генсек НАТО Марк Рютте повторил, что Грузия может вступить в альянс, если захочет. В Тбилиси ответили: 30 лет ждали приглашения, но безопасность от этого не укрепилась. Напротив, как указал депутат "Грузинской мечты" Давид Матикашвили, в 2008-м политика НАТО спровоцировала войну.

По мнению Папуашвили, кому-то выгодно держать Грузию и Украину "зажатой посередине" североатлантической интеграции. "Это усиливает риски, а не ослабляет их. <…> Грузинский народ не настолько наивен, чтобы терпеть такое. Пусть НАТО формируется, как им вздумается, но недопустимо оставлять народы в неизвестности и неопределенности", — пояснил он.

Мэр грузинской столицы Каха Каладзе возмутился тем, что НАТО, постоянно обещая принять Киев в свои ряды, ради собственной выгоды под этим предлогом заставляет Украину жертвовать собой. Тбилиси прошел через то же самое в 2008-м, и впредь надо быть осторожнее, заключил он.

Поворот не туда

В Грузии ЕС сравнивают с Советским Союзом, обвиняют Брюссель в отходе от европейских ценностей. От евроинтергации не отказываются, но только не в ущерб национальным интересам.

"Мы — страна с 3000-летней историей, которая за эти века столкнулась со многими вызовами, накопила достаточно опыта, чтобы сохранить идентичность", — подчеркивает президент Михаил Кавелашвили.

Политолог Арчил Сихарулидзе считает, что ЕС фактически объявил Грузии холодную войну.

"В 2022-м Брюссель потребовал от Тбилиси вступить в конфронтацию с Москвой. Там отказались, так как не увидели в том никакой выгоды. В ответ в ЕС решили относиться к властям Грузии почти как к террористической организации. В результате в республике начался закат неолиберализма: некоммерческие организации переезжают за границу, реформируется система образования и тому подобное", — отметил эксперт, выступая на семинаре в ИМЭМО РАН.

И добавил: власти Грузии увидели в инициативах Трампа возможность отомстить европейцам за их отношение. В то же время в Тбилиси надеются, что политика Белого дома позволит им, с одной стороны, торговать с Россией, а с другой — продолжить интеграцию в западные структуры, но на своих условиях.

Глава отдела Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков указал: Грузия заранее готовилась к развороту на Восток. В частности, развивая сотрудничество с Китаем.

"Еще на заре предпринимательской деятельности основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили создал несколько предприятий в КНР. Уже в конце 1980-х у него были хорошие контакты в Пекине. Кроме того, премьер-министры Ираклий Гарибашвили и Георгий Гахария были связаны с китайскими компаниями", — пояснил он.