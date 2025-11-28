Рейтинг@Mail.ru
"Украины не хватило". Европа объявила холодную войну соседу России - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 28.11.2025 (обновлено: 08:01 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/gruziya-2058072442.html
"Украины не хватило". Европа объявила холодную войну соседу России
"Украины не хватило". Европа объявила холодную войну соседу России - РИА Новости, 28.11.2025
"Украины не хватило". Европа объявила холодную войну соседу России
Правительство Грузии пересмотрело отношение к вступлению в НАТО и Евросоюз. На фоне украинских событий в Тбилиси решили не жертвовать национальными интересами в РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T08:00:00+03:00
2025-11-28T08:01:00+03:00
в мире
грузия
тбилиси
украина
ираклий кобахидзе
дональд трамп
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972915823_95:221:2775:1729_1920x0_80_0_0_5ead16ac0d824bd7b08774a0ba4c4f97.jpg
https://ria.ru/20250919/gruziya-2042716475.html
https://ria.ru/20251021/gruziya-2049407983.html
грузия
тбилиси
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972915823_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_20ccbefdcf5225cfcbe7bc08fbf0ef0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, тбилиси, украина, ираклий кобахидзе, дональд трамп, нато, евросоюз, российская академия наук, гия вольский
В мире, Грузия, Тбилиси, Украина, Ираклий Кобахидзе, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз, Российская академия наук, Гия Вольский
"Украины не хватило". Европа объявила холодную войну соседу России

Власти Грузии обвинили ЕС в попытке сорвать мирный план по Украине

© AP Photo / Shakh AivazovУчастник акции протеста с флагом Евросоюза
Участник акции протеста с флагом Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Shakh Aivazov
Участник акции протеста с флагом Евросоюза
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Правительство Грузии пересмотрело отношение к вступлению в НАТО и Евросоюз. На фоне украинских событий в Тбилиси решили не жертвовать национальными интересами в угоду Западу. Что происходит в Закавказье — в материале РИА Новости.

Между ангелом и бесом

В Грузии приветствовали мирный план Дональда Трампа по Украине. Как сказал премьер-министр Ираклий Кобахидзе, прекращение боевых действий подтолкнет все страны региона к экономическому развитию. По его словам, в правящей партии этого ждали с 2022-го.
© AP Photo / Irakli GedenidzeПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
В то же время он подчеркнул, что определенные силы использовали Киев в качестве "приманки" и готовили такую же участь для Тбилиси, но благодаря "Грузинской мечте" этого удалось избежать. В закавказской республике сохранился мир.
"Страна была бы разрушена, организовали бы революцию, и никто не взял бы на себя ответственность за последующие события. Но мы смогли предотвратить этот сценарий", — отметил глава правительства.
Спикер парламента Шалва Папуашвили напомнил, что в 2022-м в Стамбуле Россия и Украина были близки к компромиссу, но вмешательство британского премьера Бориса Джонсона все испортило.
Вице-спикер Гия Вольский добавил: Трамп искренне хочет завершить конфликт, а евробюрократы пытаются его продлить.
© Фото : "Georgian Dream - Democratic Georgia"Лидер партии "Грузинская мечта" Гия Вольский
Лидер партии Грузинская мечта Гия Вольский - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : "Georgian Dream - Democratic Georgia"
Лидер партии "Грузинская мечта" Гия Вольский
"Условно назовем их "партией войны" <...>. Прагматичное предложение Вашингтона для них неприемлемо", — уточнил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
"Ответят за все". Украина угрожает соседу России госпереворотом
19 сентября, 08:00

Кавказский пленник

Тем не менее генсек НАТО Марк Рютте повторил, что Грузия может вступить в альянс, если захочет. В Тбилиси ответили: 30 лет ждали приглашения, но безопасность от этого не укрепилась. Напротив, как указал депутат "Грузинской мечты" Давид Матикашвили, в 2008-м политика НАТО спровоцировала войну.
© AP Photo / Markus SchreiberГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
По мнению Папуашвили, кому-то выгодно держать Грузию и Украину "зажатой посередине" североатлантической интеграции. "Это усиливает риски, а не ослабляет их. <…> Грузинский народ не настолько наивен, чтобы терпеть такое. Пусть НАТО формируется, как им вздумается, но недопустимо оставлять народы в неизвестности и неопределенности", — пояснил он.
Мэр грузинской столицы Каха Каладзе возмутился тем, что НАТО, постоянно обещая принять Киев в свои ряды, ради собственной выгоды под этим предлогом заставляет Украину жертвовать собой. Тбилиси прошел через то же самое в 2008-м, и впредь надо быть осторожнее, заключил он.
Флаг Евросоюза у здания парламента Грузии в центре Тбилиси - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Признали поражение. Сосед России избавился от архитектора "второго фронта"
21 октября, 08:00

Поворот не туда

В Грузии ЕС сравнивают с Советским Союзом, обвиняют Брюссель в отходе от европейских ценностей. От евроинтергации не отказываются, но только не в ущерб национальным интересам.
"Мы — страна с 3000-летней историей, которая за эти века столкнулась со многими вызовами, накопила достаточно опыта, чтобы сохранить идентичность", — подчеркивает президент Михаил Кавелашвили.
© AP Photo / Irakli GedenidzeПрезидент Грузии Михаил Кавелашвили выступает с речью во время празднования Дня независимости в Тбилиси, Грузия
Президент Грузии Михаил Кавелашвили выступает с речью во время празднования Дня независимости в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Президент Грузии Михаил Кавелашвили выступает с речью во время празднования Дня независимости в Тбилиси, Грузия
Политолог Арчил Сихарулидзе считает, что ЕС фактически объявил Грузии холодную войну.
"В 2022-м Брюссель потребовал от Тбилиси вступить в конфронтацию с Москвой. Там отказались, так как не увидели в том никакой выгоды. В ответ в ЕС решили относиться к властям Грузии почти как к террористической организации. В результате в республике начался закат неолиберализма: некоммерческие организации переезжают за границу, реформируется система образования и тому подобное", — отметил эксперт, выступая на семинаре в ИМЭМО РАН.
© AP Photo / Zurab TsertsvadzeСторонники оппозиции во время демонстрации в центре Тбилиси, Грузия. 4 октября 2025 года
Сторонники оппозиции во время демонстрации в центре Тбилиси, Грузия. 4 октября 2025 года - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Сторонники оппозиции во время демонстрации в центре Тбилиси, Грузия. 4 октября 2025 года
И добавил: власти Грузии увидели в инициативах Трампа возможность отомстить европейцам за их отношение. В то же время в Тбилиси надеются, что политика Белого дома позволит им, с одной стороны, торговать с Россией, а с другой — продолжить интеграцию в западные структуры, но на своих условиях.
Глава отдела Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков указал: Грузия заранее готовилась к развороту на Восток. В частности, развивая сотрудничество с Китаем.
© РИА НовостиОппозиционное шествие в центре Тбилиси. Кадр видео
Оппозиционное шествие в центре Тбилиси. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости
Оппозиционное шествие в центре Тбилиси. Кадр видео
"Еще на заре предпринимательской деятельности основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили создал несколько предприятий в КНР. Уже в конце 1980-х у него были хорошие контакты в Пекине. Кроме того, премьер-министры Ираклий Гарибашвили и Георгий Гахария были связаны с китайскими компаниями", — пояснил он.
В целом эксперты уверены: Грузия переживает консервативный поворот, навязанный фактически Западом. И это уже привело к тому, что интеграция в ЕС и НАТО перестали быть для Тбилиси первоочередными задачами.
 
В миреГрузияТбилисиУкраинаИраклий КобахидзеДональд ТрампНАТОЕвросоюзРоссийская академия наукГия Вольский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала